Численность бабочек в США сократилась на 22% с начала XXI века

Популяция бабочек в США сократилась на 22% с начала XXI века. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщил журнал Science со ссылкой на исследования.

Так, 76 тыс. исследований, проведенных различными группами, документирующими миллионы бабочек, представляющих 554 вида, показали, что их численность сократилась на 22% с 2000 по 2020 год.

Уточняется, что ученые связывают снижение с такими факторами, как потеря среды обитания, использование пестицидов и изменение климата.

Ранее, 23 ноября 2024 года, сообщалось, что США впервые внесут жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных Соединенных Штатов надеется, что инициатива положит конец браконьерству. Отмечается, что в стране из кожи жирафов делают ковры, наволочки, обувь, мебель.