Глава РФПИ прокомментировал результаты саммита Евросоюза

На долговых рынках Евросоюза (ЕС) разворачивается кризис, который может вызвать эффект домино на других глобальных рынках. Об этом в четверг, 6 марта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Сегодня худший результат немецких облигаций за последние 35 лет. Разворачивающийся кризис на долговых рынках ЕС может значительно увеличить стоимость заимствований для Евросоюза, привести к распродаже европейского долга и вызвать эффект домино на других глобальных рынках», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter), комментируя результаты саммита ЕС.

Незадолго до этого стало известно, что саммит Евросоюза 6 марта принял решение переориентировать Европейский инвестиционный банк на финансирование военных программ.