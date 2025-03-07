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Психолог высказалась о доверии к партнеру после измены

Психолог Сальникова: если человек изменил один раз, не значит, что изменит еще
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen
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Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, можно ли доверять партнеру после измены.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 6 марта, специалист отметила, что одна измена вовсе не значит, что партнер вновь примется за старое, ведь люди зачастую ошибаются.

«Одна из основных когнитивных ошибок: раз человек уже так делал, то он точно поведет себя так же в следующий раз. Если, допустим, он изменил в прошлых отношениях, то он точно изменит еще раз, когда вы сойдетесь. Но у нас нет хрустального шара, который предсказывает будущее и предупреждает о действиях наперед», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, зачастую люди занимаются додумыванием и прогнозированием, что негативно отражается на состоянии психики.

Относительно возвращения отношений психолог отметила, что стоит подходить к вопросу с позиции следователя — наблюдать, действительно ли человек меняется, доверять фактам, не бросаться в омут с головой.

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25 февраля психолог Олеся Иневская рассказала, что эмоциональная измена подразумевает сильное чувство привязанности к друзьям противоположного пола без физического контакта. Такого рода измена часто сопровождается идеализацией друга, что может стать началом конца отношений: партнер утрачивает доверие, а друг оказывается в уязвимом положении, сообщает 360.ru.

Ранее в феврале семейный психолог-терапевт Анастасия Кардиакос рассказала, что делать после измены партнера. По ее словам, простить измену можно, однако это потребует большого труда. Партнеру потребует многое взвесить, чтобы простить причиненную ему боль, однако ему могут помочь извинения и разговоры. При этом главное — не просто простить измену, но и принять ее, что зачастую гораздо сложнее. Проработать болезненный опыт поможет психолог.

В декабре семейный психолог Оксана Белоконь заявила, что психолог практически всегда может помочь спасти брак при желании обоих супругов. По ее словам, есть определенные кризисы, незнание которых может любую семью привести к грани развода. Только 30% семей в конфликте обращаются за помощью к психологу, сообщает НСН.

В сентябре психолог Диана Леонтьева назвала измену одной из трех главных причин разводов. По ее словам, также к разрыву отношений могут привести недопонимание и внутренние конфликты, приводящие к зависимостям одного из партнеров, отмечает сайт aif.ru.

В мае прошлого года опрос сайта kp.ru показал, что 72% россиян не простили бы партнера в случае измены. Только 22% респондентов сообщили, что могут продолжать отношения с партнером, даже узнав о его неверности. Некоторые уточнили, что смогут простить не любую измену.

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