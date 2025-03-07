В Ватикане сообщили о сохранении стабильного состояния папы римского

Состояние папы римского стабильное, он продолжает медикаментозную терапию. Об этом в четверг, 6 марта, сообщил официальный новостной портал Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

«Клиническое состояние понтифика остается стабильным по сравнению с последними несколькими днями. О случаях кризиса или лихорадки не сообщалось. Прогноз остается сдержанным», — говорится в материале портала.

Там также сообщили, что, учитывая стабильность его состояния, следующий отчет о состоянии здоровья понтифика будет выпущен в субботу, 8 марта.

О госпитализации папы римского пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 17 февраля понтифика оставили в больнице из-за инфекции дыхательных путей. На следующий день у него было выявлено начало двусторонней пневмонии. 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови, и он также продолжил получать большие дозы кислорода на фоне обострившегося респираторного кризиса. 25 февраля сообщалось, что папа римский всё еще находится в критическом состоянии, однако его показатели стабильны. 3 марта сообщалось, что он перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция.