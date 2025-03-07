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Автомобили «УАЗ» начали собирать на Кубе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На кубинском заводе компании EISA собран первый, тестовый экземпляр автомобиля «УАЗ», им стала модель «Патриот». Об этом «Известиям» сообщил источник на предприятии.

Он уточнил, что полноценный запуск нового предприятия, расположенного в Гаване, будет осуществлен «в самое ближайшее время».

По данным инсайдера, сейчас уже завершен монтаж сборочной линии, проводится финальная настройка оборудования. Внедорожник «УАЗ Патриот» (на фото) предназначен исключительно для отработки производственной технологии и контроля функциональности всех систем.

Снимок этого автомобиля был сделан на финальном участке кубинской производственной площадки, на которой на соответствующих стендах проводится проверка работы тормозных механизмов и регулировка сход-развала.

Наряду с «Патриотами» на Кубе запланировано также производство автомобилей «УАЗ Пикап».

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На тесте «Известий» — уникальная версия внедорожника UAZ Patriot

12 декабря прошлого года стало известно, что на Кубу поступила первая партия внедорожников «УАЗ Патриот». Эти автомобили были предназначены для администраций местных провинций.

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