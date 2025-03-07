Автомобили «УАЗ» начали собирать на Кубе
На кубинском заводе компании EISA собран первый, тестовый экземпляр автомобиля «УАЗ», им стала модель «Патриот». Об этом «Известиям» сообщил источник на предприятии.
Он уточнил, что полноценный запуск нового предприятия, расположенного в Гаване, будет осуществлен «в самое ближайшее время».
По данным инсайдера, сейчас уже завершен монтаж сборочной линии, проводится финальная настройка оборудования. Внедорожник «УАЗ Патриот» (на фото) предназначен исключительно для отработки производственной технологии и контроля функциональности всех систем.
Снимок этого автомобиля был сделан на финальном участке кубинской производственной площадки, на которой на соответствующих стендах проводится проверка работы тормозных механизмов и регулировка сход-развала.
Наряду с «Патриотами» на Кубе запланировано также производство автомобилей «УАЗ Пикап».
12 декабря прошлого года стало известно, что на Кубу поступила первая партия внедорожников «УАЗ Патриот». Эти автомобили были предназначены для администраций местных провинций.