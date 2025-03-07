По бразильцу — с системой: бой Анкалаева за пояс и реванш Физиева с Гэтжи

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 313, в главном событии которого Алекс Перейра встретится с Магомедом Анкалаевым. В соглавном поединке вечера Джастин Гэтжи встретится с Рафаэлем Физиевым. «Известия» рассказывают об этих и других схватках c участием наших бойцов в США.

Перейра – Анкалаев

Бразильцу предстоит четвертая защита титула в полутяжелом весе. Перейра завоевал титул в ноябре 2023-го, когда нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде. Перед этим Алекс успел забрать пояс в среднем весе и проиграть его, а в полутяжах — победить Яна Блаховича раздельным решением судей. До Анкалаева Перейра защитил пояс от Джамала Хилла, Иржи Прохазки в реванше и Халила Раунтри. Бой с Анкалаевым станет для бразильца самой серьезной проверкой.

Магомед попробует завоевать пояс этого дивизиона уже во второй раз — в декабре 2022 года поединок за вакантный титул против Яна Блаховича завершился вничью. После чего разочарованный Дана Уайт не дал обоим бойцам второго шанса.

После неудачного боя с Блаховичем россиянин трижды выходил в клетку. Его первый бой с Джонни Уокером признали несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом, в реванше Анкалаев нокаутировал бразильца, а затем убедил всех дать ему титульный бой благодаря победе над Александром Ракичем единогласным решением судей. Сейчас серия Анкалаева без поражений составляет 12 боев без учета первого поединка с Уокером.

«Я создам Алексу очень много проблем в этом бою, — приводит слова Анкалаева ESPN MMA. — Я не думаю, что Перейра может перебить меня в стойке. Если бы у нас был договор биться в стойке, я бы легко с ним справился. Но мы выбрали более уверенный путь, я хочу доминировать над чемпионом. Мы будем делать то, что у нас хорошо получается. Мы не можем сказать, сколько раундов продлится бой, но я буду с первого раунда охотиться за финишем».

«Я чемпион, Анкалаев — претендент, — приводит MMA Junkie слова Перейры. — Он много всего говорил, но я предпочту оставаться молчаливым и сосредоточиться на своей работе».

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что шансы Магомеда в бою с Перейрой всё же немного выше.

— Я вижу Анкалаева фаворитом, но небольшим, честно сказать, — сказал «Известиям» Махачев. — Потому что Перейра — очень сильный спортсмен, любительская карьера огромная, прошел через огонь и воду, дрался в тяжелых боях, опыт колоссальный. Я думаю, Анкалаеву стоит не то что недооценивать его борьбу — все знают, что он ударник. Но стоит хорошо подготовиться к этому бою.

Гэтжи – Физиев

Изначально американец должен был провести бой с Дэном Хукером, но соперник снялся из-за травмы, и Физиев принял поединок на коротком уведомлении. В прошлом поединке Гэтжи эпично проиграл Максу Холлоуэю — тогда бойцы дошли до пятого раунда и зарубились в последние 10 секунд. Это привело к глухому нокауту в исполнении Холлоуэя — Джастин же обездвиженно лежал на канвасе.

Поединок с Физиевым станет реваншем — бойцы сошлись в марте 2023-го, и тогда американец победил решением большинства судей. С тех пор Рафаэль провел одну схватку против Матеуша Гамрота, но уступил, потому что сломал ногу во время боя. Много времени ушло у Физиева, чтобы вылечить травму, но теперь он готов взять реванш — пока не у Гамрота, а у Гэтжи.

«Это мой первый бой в месяц Рамадан, — заявил на пресс-конференции Физиев. — Я всегда делал всё, чтобы подраться до или после Рамадана. Для меня намного важнее в этот месяц оставаться близким к Богу и делать то, что я должен делать в своей религии. Но иногда бывает такое, что мы не можем отказаться. Все-таки эти бои требуют быть готовыми иногда драться в любое время. Поэтому я сейчас не пощусь, потому что я нахожусь в пути, я далеко от дома, я не могу даже поститься, мне и вес гонять надо. Неделю я пропущу, но потом я это всё восполню, и на следующий день после боя я планирую поститься».

Блейдс – Куниев

Кертис Блейдс бьется в UFC c 2016 года, а на момент его дебюта в промоушене профессиональный рекорд Ризвана Куниева состоял из двух побед, двух поражений и ничьей. В последние годы карьера Блейдса идет неровно: он проиграл Сергею Павловичу и Тому Аспиналлу нокаутами в первом раунде, но при этом избил Жаилтона Алмейду во второй пятиминутке.

Куниеву предстоит дебют в UFC — и сразу с бойцом из топ-5. Ризван попал в промоушен через претендентскую серию Даны Уайта. Он был чемпионом лиги Хабиба Eagle FC и один раз выступил в PFL, где победил Ренана Феррейру, но бой признали несостоявшимся, так как в организме россиянина нашли запрещенное вещество. При этом только поединок с Феррейрой из последних пяти боев Куниева завершился решением судей. Обычно Ризван финиширует соперников.

Феррейра – Петросян

Бразилец Брунно Феррейра проведет шестой бой в UFC, до этого он выиграл три поединка и уступил в двух. При этом Феррейра уже успел удивить, когда в дебюте в первом раунде вырубил Грегори Родригеса. А вот с Абусом Магомедовым и Нурсултоном Рузибоевым получилось намного хуже: россиянин задушил Брунно в третьем раунде, а представитель Узбекистана нокаутировал бразильца за 77 секунд.

Уроженец Красноярска Армен Петросян возвращается после неприятного поражения от Шары Буллета. В октябре 2024-го Шарабутдин нокаутировал Петросяна двойным бэкфистом, но сам Армен считает, что бой остановили рано. Сейчас рекорд Петросяна в UFC — 3-3, он проиграл два предыдущих поединка. Возможно, бой с Феррейрой станет определяющим для Армена относительно его карьеры в UFC.