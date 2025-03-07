Ход при нем: как Ян Непомнящий вновь выиграл «Аэрофлот Опен»

Ян Непомнящий стал победителем юбилейного шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен – 2025». Благодаря этому успеху 34-летний гроссмейстер заработает 4 млн рублей и получит 20 зачетных очков в FIDE Circuit 2025. Действующий чемпион мира по блицу выиграл пять партий из девяти, а самые серьезные проблемы рейтинг-фавориту создал 14-летний Иван Землянский. Самый молодой гроссмейстер в истории России выступил отлично, в итоге заняв 11-е место в такой солидной компании, прибавив более 13 пунктов рейтинга. В топ-3 же попали Рихард Раппорт и Андрей Есипенко, который в прошлом году был вторым.

Занес в актив

Ян в четвертый — рекордный — раз выиграл «Аэрофлот Опен», третий раз — в классическом контроле. Он захватил лидерство с первых туров, начав турнир с трех побед — над Алексеем Грачевым, Леей Гарифуллиной и Сергеем Дрыгаловым. А вот в третий игровой день Непомнящего ждало серьезное испытание.

— С Иваном Землянским я получил получше на выходе из дебюта, но из оценки «+0,7» одним ходом в спокойной позиции получил примерно «-2», — объяснил «Известиям» Непомнящий. — Это был зевок. Утренний тур (в 11:00 мск. — Ред.). Не могу сказать, что я фанат утренних туров и формата двух туров в день. А когда играешь два дня подряд по две партии в классику, это не то же самое, что две партии в рапид. Другая подготовка, другая ответственность, другое время за доской. В быстрые шахматы сыграл относительно короткую партию, перезагрузился, выступаешь дальше. Тут партия идет 3–4 часа. Поэтому партия с Землянским отняла много сил. В следующей партии с иранцем Бардией Данешваром у меня было похуже, потом стало чуть получше, но добиться какого-то существенного перевеса не получилось. В итоге две ничьих в тяжелой борьбе.

После пяти туров Непомнящий набрал 4 очка. В лидеры же вырвались Арам Акопян и Ханс Ниманн, которые имели по 4,5 из 5. В шестом туре армянский и американский гроссмейстеры сошлись друг с другом, но не смогли выявить победителя. Сразу же их настигли Непомнящий, Есипенко, Раппорт и Алексей Гоганов. Крепкий гроссмейстер из Северной столицы провел солидный турнир. Если бы не поражение от Ниманна в четвертом туре, то Гоганов вполне мог бороться за победу. Тем не менее пять побед и ничьи с двумя представителями 2700+ — дорогого стоят. Алексей прибавил более 35 пунктов рейтинга, но до своего пика 2650 ему еще, конечно, далеко.

Многое же решилось в седьмом туре, когда Непомнящий черными одержал победу над Акопяном, а во второй партии дня сделал легкую ничью с Ниманном в испанской партии. Учитывая, что Ян сыграл пять партий черными из девяти (с легкой руки Владислава Артемьева, выбравшего цвет для рейтинг-фаворита на церемонии открытия), в последнем туре его устраивала ничья. И Ян довольно быстро оформил ее в партии с Гогановым.

— Турнир проходил для меня довольно гладко, все-таки я закончил его с показателем «+5», — продолжил Непомнящий. — Последние две партии оказались очень короткими. В восьмом туре с Ниманном это был второй тур за день. Он удивил меня в дебюте, плюс, как уже говорил, я не большой фанат партий с этим шахматистом. Так что получилась быстрая ничья, которая более-менее устраивала меня со спортивной точки зрения. Было непохоже, что кто-то из конкурентов наберет 2 из 2. В заключительном туре мне пришлось играть с Алексеем Гогановым. У него сейчас низкий рейтинг, но это хороший шахматист, который неоднократно участвовал в Суперфиналах, выигрывал Высшую лигу. И в целом видно, что он на подъеме, у него огнеупорный репертуар белыми. Плохо себе представляю, как в каталонском начале черными выходить на борьбу, избегая серьезного риска. Плюс я не был обязан побеждать. В любом случае турнир можно занести себе в актив.

Вне тройки

Отметим, что оборвалась одна из традиций «Аэрофлот Опена». Ранее за 22 года турнир ни разу не выигрывал (без дележа) гроссмейстер с рейтингом 2700 и рейтинг-фаворит турнира.

— В этом году наш турнир побил сразу несколько рекордов, начиная от призового фонда в 20 миллионов рублей и до организации трансляции на испанском в страны Латинской Америки, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Ян Непомнящий — большой молодец, желаю ему пробиться в турнир претендентов и добиться заветной цели. Андрей Есипенко демонстрирует стабильность и класс, второй год попадая в призы этого сильного соревнования. Ждем дальнейшего роста одного из наших ведущих шахматистов. Очень радует, что самый юный гроссмейстер нашей страны Иван Землянский показал высокий уровень, став 11-м, а будущему победителю было непросто с ним бороться. Традиционно к турниру было приковано внимание прессы, его активно освещали ведущие российские СМИ. Спасибо журналистам за их вклад в популяризацию шахмат. Отчасти этому способствовал приезд известного американского гроссмейстера Ханса Ниманна, который сам вышел на организаторов и приехал на турнир в Россию.

Женский зачет выиграла Полина Шувалова, получившая специальный приз от ПАО «Аэрофлот». Призер ЧМ по блицу набрала 5,5 очка. На пол-очка отстала Лея Гарифуллина. При этом шахматистка из Екатеринбурга прибавила более 10 пунктов рейтинга и сыграла с Непомнящим и Даниилом Дубовым. Последний, кстати, выступил явно ниже своих возможностей, закончив турнир с показателем «+3» и став только 17-м. На 18-м действующий чемпион России Владислав Артемьев, 16-летний Савва Ветохин замкнул топ-10, Александр Грищук — топ-15. Ханс Ниманн претендовал на место в топ-3, но после четырех ничьих подряд стал только восьмым.

Отметим, что параллельно проводился турнир среди мальчиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек до 15 лет «Аэрофлот Опен – Дети», где играли победители и призеры международных и российских турниров.