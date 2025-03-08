Эксперты рассказали о популярных у россиян направлениях для путешествий

Самым популярным направлением для зимовок у путешественников оказался Таиланд, рассказали «Известиям» 8 марта в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Треть длительных бронирований оформлены на курортах этой страны. Чаще всего туристы выбирали отели категории «четыре звезды» (на них приходится 31% заказов), а средняя стоимость ночи составила 12 тыс. рублей.

Пятая часть российских путешественников провели зиму во Вьетнаме (21,9%). Там также наибольшим спросом пользовались четырехзвездочные гостиницы (35%), где номер обходился примерно в 9 тыс. рублей за ночь.

На третьей строчке — Индонезия. На нее пришлось 9,4% от всех зарубежных авиабронирований. Туристы выбирали в основном отели с четырьмя звездами (39%), ночь стоила порядка 11 тыс. рублей.

Кроме того, среди популярных направлений оказались Китай с долей 2,5% и Филиппины (2,3%). В КНР россияне отдавали предпочтение отелям категории «пять звезд» (46%, средняя стоимость ночи составила 15 тыс. рублей), а на Филиппинах — трехзвездочным гостиницам (31%, 8 тыс. рублей в сутки).

В списке также Индия (2,1%), Аргентина (2,0%), ОАЭ (1,8%), Узбекистан (1,6%) и Шри-Ланка (1,3%). В Индии российские путешественники зимовали в пятизвездочных отелях (42%, ночь стоила порядка 17 тыс. рублей), как и в ОАЭ (41%, 35 тыс. рублей). В Аргентине останавливались в основном в гостиницах с четырьмя звездами (36%, 20 тыс. рублей), а в Узбекистане и на Шри-Ланке отдавали предпочтение объектам размещения без звезд — апартаментам и гостевым домам (по 45%, 10 тыс. рублей и 9 тыс. рублей в сутки соответственно).

Ранее, 14 февраля, аналитики сервиса YouTravel.me сообщили «Известиям», что среди россиян наблюдался значительный рост интереса к авторским турам за границу. По словам экспертов, эта тенденция может быть связана с рядом факторов, включая снижение курса доллара, что делает зарубежный туризм более доступным для потребителей.