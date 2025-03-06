Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ растет в регионах

В регионах отмечается рост случаев гриппа и ОРВИ. За неделю заболеваемость выросла более чем на 10%, сообщили в Роспотребнадзоре. За это время врачи зафиксировали свыше миллиона обращений с вирусной инфекцией, сообщает телеканал «Известия».

Эпидемический порог превышен в Барнауле, Брянске, Владивостоке, Кирове, Курске, Орле и других городах. В целях профилактики власти регионов временно закрыли около 1300 школ. И приостановили работу свыше 180 детских дошкольных учреждений. При этом в Москве и области заболеваемость остается в пределах нормы, добавили специалисты Роспотребнадзора.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.