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Политолог объяснил заявления Макрона его желанием продолжить карьеру в НАТО или ЕК

Политолог Мезюхо: Макрон нагнетает ситуацию вокруг Украины ради своей карьеры
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Фото: REUTERS/JUSTIN TALLIS
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Воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона с обвинениями в адрес России и планами о вводе войск на Украину носят двойственный характер. С одной стороны, Макрон желает добиться лидерства Парижа в Евросоюзе (ЕС), а с другой — продолжения своей политической карьеры во главе НАТО или Еврокомиссии (ЕК). Таким мнением с «Известиями» 6 марта поделился политолог Иван Мезюхо.

Накануне Макрон в своем обращении к нации заявил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего ЕС. По его словам, Россия якобы стала представлять угрозу для Франции и Европы на ближайшие годы. Кроме того, французский лидер выразил мнение, что после подписания мирного соглашения по Украине на ее территории, «возможно», потребуется размещение европейских миротворцев.

«Макрон включился в две политические гонки, одна из которых касается непосредственно его страны, а другая — развития его дальнейшей карьеры. Нынешнюю ситуацию французский президент рассматривает как возможность достижения лидерства французского государства в Евросоюзе. Всегда между Францией, Великобританией, когда она была частью Европейского союза, и Германией происходило соревнование за лидерство в еврозоне», — прокомментировал Мезюхо.

Именно на этом фоне Макрон взял курс на эскалацию, считает собеседник издания. При этом он отметил, что президент Франции рассуждает о вводе военного контингента на Украину не сейчас, а в перспективе, что делает его заявление «завуалированным и полным политической хитрости».

«Макрон осознает, что относительно скоро его президентские полномочия заканчиваются, и я думаю, что он присматривает для себя должности на перспективу. Как минимум есть два поста, на которые он мог бы претендовать. Первый пост — генеральный секретарь Североатлантического альянса, второй — глава Европейской комиссии. <...> А для этого ему нужно уже сейчас постараться для эскалации украинского конфликта», — пояснил политолог.

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Также он добавил, что, если Франция всё же введет войска на Украину, пятая статья Устава НАТО, которая подразумевает, что при нападении на силы одной из стран-участниц остальным придется включиться в конфликт, может не сработать, поскольку у Вашингтона сменился вектор политики по украинскому треку, и с этим Парижу придется считаться.

«Макрон — не тот человек, который уйдет на пенсию и будет писать мемуары или спокойненько войдет в сенат Французской Республики и будет тихо сидеть и поддакивать новому президенту. Нет, это амбициозная личность в каком-то смысле, не негативном, а в политологическом, политическое животное», — заключил эксперт.

Также в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что развертывание миротворческих сил ЕС на Украине для России будет означать то же, что и присутствие НАТО. По словам министра, это в любом случае будут войска стран Североатлантического альянса, несмотря на то какими флагами и шевронами прикрывается данная операция.

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