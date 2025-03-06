Суд перевел супругу экс-мэра Сочи Копайгородского из-под домашнего ареста в СИЗО

Мещанский районный суд Москвы перевел супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом 6 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Следствие просило отправить ее в СИЗО в связи с оказанием давления на свидетеля по уголовному делу. Срок ареста установлен до 17 мая.

Копайгородскую взяли под стражу в зале суда. Слушание проходило в закрытом режиме. На закрытии процесса в целях безопасности его участников и неразглашения тайны предварительного следствия настоял прокурор, однако подсудимая и ее адвокаты были против.

Экс-мэра Сочи задержали 25 сентября 2024 года в зоне спецоперации, в тот же день его арестовали. По последним данным, его подозревают в получении взятки в размере 43 млн рублей от бизнесмена через жену.

Янину задержали в ноябре 2024 года, 13 ноября ее отправили под домашний арест. Также у нее арестовали кредитные счета на 100 млн рублей. Адвокат Иван Миронов сообщил «Известиям», что ее подозревают в растрате вместе с мужем. Так, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).