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В МВД опровергли информацию о введении штрафов за среднюю скорость

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Министерстве внутренних дел сообщили о принципиальном несогласии со штрафами за превышение средней скорости. Об этом 6 марта заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В ряде Telegram-каналов и некоторых СМИ получили распространение сведения о якобы имеющей место проработке МВД России вопроса о введении практики штрафов за превышение средней скорости на участке дороги. Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами», — заявила Волк.

Официальный представитель МВД сообщила, что эта позиция остается неизменной, но отметила, что ведомство готово изменить отношение к этому вопросу при условии, если будет официально закреплен критерий «средней температуры по больнице».

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5 марта стало известно, что Минтранс и МВД прорабатывают вопрос о введении наказаний для водителей, которые превышают среднюю скорость движения на участках дорог между камерами фото- и видеофиксации. Об этом журналистам рассказал первый замминистра транспорта Валентин Иванов.

По его словам, Минтранс активно занимается этим вопросом. На данный момент инициатива остается в том же формате, что и ранее.

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Вологодская область предложили вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости между камерами, которая не действует в России с 2021 года.

Оба региона хотят устроить на дорогах тест по замерам средней скорости в рамках экспериментального правового режима. В ЯНАО заявили, что регион готов выступить площадкой для апробации системы, чтобы выработать правовые нормы для ее внедрения на территории всей страны.

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