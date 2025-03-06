Умер легендарный теннисист Фред Столле

Фред Столле, являющийся 19-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили 6 марта в издании Tennis Australia.

В 1960-х годах он выиграл титулы в одиночном разряде на чемпионатах США и Франции, а также 17 корон «Большого шлема» в парном разряде. Помимо этого, Столле является трехкратным победителем Кубка Дэвиса (1964–1966) в составе сборной Австралии. Его последний официальный матч в одиночном разряде состоялся в ноябре 1982 года на турнире в Балтиморе, сообщили в издании.

Столле был также известен поколениям поклонников спорта и как комментатор, вещавший для Nine Network, CBS и Fox Sports.

У него остались жена Пэт, сын Сэндон, который является второй ракеткой мира в парном разряде, и дочери Моник и Надин.