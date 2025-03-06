Путин вручит «Золотую Звезду» вдове комбата Чебнева

Президент РФ Владимир Путин вручит вдове погибшего в Курской области командира батальона 9-го полка Сергея Чебнева Звезду Героя РФ. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Президент у себя в рабочем кабинете встретится с Ольгой Александровной Чебневой. Это вдова Сергея Чебнева. Путин вручит вдове «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации (посмертно)», — сказал Песков.

Сергей Чебнев погиб 18 августа прошлого года при защите села Малая Локня в Курской области.

Ранее, 23 февраля, Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России, якутскому штурмовику, младшему сержанту Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины (ВСУ).