Доля планирующих весной путешествовать по России туристов выросла до 53%
Этой весной во время школьных каникул доля тех, кто планирует путешествовать по России, выросла до 53%. Об этом в четверг, 6 марта, следует из исследования компании OneTwoTrip.
Согласно исследованию, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», в 35% случаев туристы с детьми выбирают четырехзвездочные гостиницы. Из этого числа — в 49% бронирований питание не включено.
Самым популярным городом для весенних каникул стал Сочи — на это направление было оформлено около 21% бронирований. Далее следуют Санкт-Петербург с долей 13,3% и Москва — 11,7%. Также российские туристы планируют посетить Эсто-Садок, Казань, Калининград, Воронеж, Краснодар, Светлогорск и Нижний Новгород.
Ранее, 23 февраля, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.