Общество
На Сахалине произошло нарушение подачи электроэнергии из-за отключения на подстанции
Общество
Временные ограничения на полеты сняты в аэропортах Волгограда и Калуги
Происшествия
Возгорание произошло в Ростовской области после атаки БПЛА
Мир
СБУ объявила в розыск председателя ЦИК Памфилову
Общество
Социальный фонд намерен разделить индексацию пенсий на два этапа с 2026 года
Армия
Расчеты гаубиц «Мста-С» группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Доход Камчатского края вырос на 7,2 млрд рублей
Мир
Экипаж Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в зоне СВО
Армия
Артиллерия группировки войск «Восток» сорвала ротацию ВСУ в зоне СВО
Мир
В минюсте США заявили о предъявлении Робинсону обвинения в убийстве первой степени
Мир
Ynet сообщил о протесте в Иерусалиме семей заложников в Газе
Общество
В Приморье семь человек обвинили в мошенничестве на сумму более 25 млн рублей
Мир
Politico сообщила о массовой конфискации контейнеров с китайскими товарами в Греции
Происшествия
В Приморье произошли взрывы газового оборудования у административных сооружений
Общество
Кравцов не исключил повышение зарплаты учителей в России
Мир
Кобахидзе сообщил об односторонней дружбе с Украиной
Спорт
ХК «Авангард» одержал победу над минским «Динамо» в серии буллитов
Сюжет:

Морпехи показали кадры боевой работы на южнодонецком направлении зоны СВО

Фото: Министерство обороны РФ
Российские морпехи продолжают вести наступательные действия на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Минобороны России 6 марта показало кадры боевой работы российских военных.

«Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» продвигаются на север от Великой Новоселки, уничтожая огневые позиции и пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Вместе с линией фронта двигаются и артиллерийские подразделения, они активно помогают штурмовым группам зачищать лесополосы, в которых пытаются прятаться националисты», — заявили в военном ведомстве.

Сообщается, что один из таких артиллерийских расчетов в результате стрельбы осколочно-фугасными боеприпасами выжег опорный пункт ВСУ. В результате такой атаки противник потерял более 20 человек личного состава. а также два пикапа и полевое орудие.

«Если полным пакетом работаем, площадь поражения — более четырех футбольных полей. Поэтому мало врагу не достанется. В основном мы разбираем тыловую часть противника, это укрепрайоны, живая сила, а также линии снабжения», — рассказал боец расчета с позывным Лютый.

И только танк: как освобождали Новоселку в ДНР
Успеху штурма способствовало грамотное применение бронетехники

5 марта военнослужащие РФ рассказали о боевой работе танка Т-72Б3 на донецком направлении. В своей работе танкисты используют как фугасные, так и осколочно-фугасные снаряды. Это позволяет нанести наибольший урон фортификационным сооружениям, укреплениям и бронетехники противника.

