Морпехи показали кадры боевой работы на южнодонецком направлении зоны СВО

Российские морпехи продолжают вести наступательные действия на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Минобороны России 6 марта показало кадры боевой работы российских военных.

«Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» продвигаются на север от Великой Новоселки, уничтожая огневые позиции и пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Вместе с линией фронта двигаются и артиллерийские подразделения, они активно помогают штурмовым группам зачищать лесополосы, в которых пытаются прятаться националисты», — заявили в военном ведомстве.

Сообщается, что один из таких артиллерийских расчетов в результате стрельбы осколочно-фугасными боеприпасами выжег опорный пункт ВСУ. В результате такой атаки противник потерял более 20 человек личного состава. а также два пикапа и полевое орудие.

«Если полным пакетом работаем, площадь поражения — более четырех футбольных полей. Поэтому мало врагу не достанется. В основном мы разбираем тыловую часть противника, это укрепрайоны, живая сила, а также линии снабжения», — рассказал боец расчета с позывным Лютый.

5 марта военнослужащие РФ рассказали о боевой работе танка Т-72Б3 на донецком направлении. В своей работе танкисты используют как фугасные, так и осколочно-фугасные снаряды. Это позволяет нанести наибольший урон фортификационным сооружениям, укреплениям и бронетехники противника.