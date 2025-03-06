Реклама
NYT допустила краткосрочность приостановки США помощи Украине 

NYT: приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой
Фото: Global Look Press/Cover Images
Представители администрации президента США Дональда Трампа допустили, что приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если президент Украины Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома. Об этом 5 марта сообщил The New York Times (NYT).

По словам чиновников администрации Трампа, приостановка помощи осуществляется ​​с целью оказать давление на Зеленского, чтобы он подписал соглашение о предоставлении американским компаниям доступа к украинским минералам.

«Если он заключит соглашение, сказал один чиновник администрации Трампа, обмен разведданными продолжится и военные поставки, уже выделенные предыдущей администрацией, снова пойдут», — проинформировала газета.

Однако, как заявили NYT военные представители, никто не может предсказать, как эта пауза в оказании помощи и обмене разведданными повлияет на ход вооруженного конфликта.

В этот же день помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц не исключил возобновление помощи Украине в случае успеха в переговорах. Агентство Reuters сообщило 4 марта, что в Белом доме официально подтвердили приостановку США оказания военной помощи Украине.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Вашингтон может возобновить поставки вооружения Киеву в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам. Он выразил мнение, что на фоне своего решения американская администрация хочет посмотреть, как Украина поведет себя.

