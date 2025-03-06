NYT допустила краткосрочность приостановки США помощи Украине
Представители администрации президента США Дональда Трампа допустили, что приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если президент Украины Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома. Об этом 5 марта сообщил The New York Times (NYT).
По словам чиновников администрации Трампа, приостановка помощи осуществляется с целью оказать давление на Зеленского, чтобы он подписал соглашение о предоставлении американским компаниям доступа к украинским минералам.
«Если он заключит соглашение, сказал один чиновник администрации Трампа, обмен разведданными продолжится и военные поставки, уже выделенные предыдущей администрацией, снова пойдут», — проинформировала газета.
Однако, как заявили NYT военные представители, никто не может предсказать, как эта пауза в оказании помощи и обмене разведданными повлияет на ход вооруженного конфликта.
В этот же день помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц не исключил возобновление помощи Украине в случае успеха в переговорах. Агентство Reuters сообщило 4 марта, что в Белом доме официально подтвердили приостановку США оказания военной помощи Украине.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Вашингтон может возобновить поставки вооружения Киеву в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам. Он выразил мнение, что на фоне своего решения американская администрация хочет посмотреть, как Украина поведет себя.