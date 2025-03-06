Реклама
Прямой эфир
Мир
Израиль в заявлении США назвал удары по Ирану необходимыми для самообороны
Мир
Госдеп США одобрил продажу ракет «воздух – земля» Нидерландам на сумму $215 млн
Мир
Генассамблея ООН приняла требующую прекращения огня в Газе резолюцию
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь и местами грозу в Москве 13 июня
Мир
Трамп заявил о приверженности дипломатическому разрешению конфликта с Ираном
Мир
В парламенте Чехии состоится собрание по вынесению вотума недоверия кабмину
Мир
Нетаньяху созвал кабинет безопасности на фоне информации об ударах по Ирану
Экономика
Правительство просят ввести запрет на понятие «экокожа»
Мир
Завод по производству гаубиц M777 открылся в Великобритании
Мир
СМИ сообщили о закрытии Ираном и Израилем неба для гражданских рейсов
Общество
Минобороны сообщило о неготовности Украины к проведению ежедневных обменов пленными
Мир
Нетаньяху объявил о начале операции против Ирана
Мир
Хегсет опроверг информацию о приостановке кибератак на РФ со стороны США
Мир
Конгресс США поддержал сокращение на $9,4 млрд финансирование зарубежной помощи
Общество
Бойцы ВС РФ в День России передали гуманитарную помощь жителям Курской области
Армия
Путин заявил о необходимости внедрения в вооружение ИИ и цифровых технологий
Спорт
Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Ганчаренко покинул свой пост

Медведев предрек Макрону «исчезновение» после 14 мая 2027 года

Медведев: Макрон «навсегда исчезнет» не позднее 14 мая 2027 года
0
EN
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «навсегда исчезнет» не позднее 14 мая 2027 года. Соответствующий пост 6 марта он опубликовал в соцсети X (бывш. Twitter) на английском языке.

«Макрон сказал, что Россия сейчас и на многие годы вперед стала угрозой для Франции и Европы вообще. Сам «Микрон», однако, большой угрозы не представляет. Он навсегда исчезнет не позднее 14 мая 2027 года. И его не будет не хватать», — написал Медведев.

Президентские полномочия Эммануэля Макрона истекают в 2027 году.

Неудельный вес: на что ЕС готов пойти ради сохранения влияния в украинском вопросе
И почему Россия не хочет видеть европейцев за столом переговоров по урегулированию конфликта

22 февраля Медведев указал на приверженность Макрона методу стратегической неопределенности. По словам Медведева, метод стратегической неопределенности призван запутать оппонента противоречивыми заявлениями. Зампред отметил возможную полезность такого подхода, но при этом указал на риск «заиграться» и обмануть как самого себя, так и своих избирателей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025