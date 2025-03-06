Медведев предрек Макрону «исчезновение» после 14 мая 2027 года

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «навсегда исчезнет» не позднее 14 мая 2027 года. Соответствующий пост 6 марта он опубликовал в соцсети X (бывш. Twitter) на английском языке.

«Макрон сказал, что Россия сейчас и на многие годы вперед стала угрозой для Франции и Европы вообще. Сам «Микрон», однако, большой угрозы не представляет. Он навсегда исчезнет не позднее 14 мая 2027 года. И его не будет не хватать», — написал Медведев.

Президентские полномочия Эммануэля Макрона истекают в 2027 году.

22 февраля Медведев указал на приверженность Макрона методу стратегической неопределенности. По словам Медведева, метод стратегической неопределенности призван запутать оппонента противоречивыми заявлениями. Зампред отметил возможную полезность такого подхода, но при этом указал на риск «заиграться» и обмануть как самого себя, так и своих избирателей.