В Петербурге семья с ребенком отравилась химикатами в съемной квартире

В Санкт-Петербурге семья с ребенком отравилась химикатами в съемной квартире дома № 10 на Пискаревском проспекте, где незадолго до этого провели дезинсекцию от тараканов. Об этом сообщил телеканал «78» в Telegram-канале.

«Новым жильцам при заезде не сообщили, что незадолго до этого из-за обилия тараканов проводилась дезинсекция. В результате чего семейная пара с ребенком отравились химикатами. После случившегося владелец квартиры вернул пострадавшим деньги. Однако агент, участвовавший в сделке, отказался возвращать всю сумму комиссии и добавил в черный список», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава семейства обратился в полицию с заявлением.

3 марта в одной из квартир города Волоколамска Московской области обнаружили потерявших сознание четырех несовершеннолетних. В помещении, где нашли подростков, есть резкий химический запах. Трое пострадавших госпитализированы, рассматривается версия утечки газа.