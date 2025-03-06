Реклама
Прямой эфир
Армия
СМИ сообщили об освобождении 32 населенных пунктов в Курской области
Мир
Постпред РФ в Вене предупредил о неконтролируемой эскалации из-за проблем с СВПД
Мир
В Госдуме раскритиковали решение ЕС поддерживать Украину за счет активов России
Мир
Захарова осудила экс-главу МИД Козырева за «советы» Зеленскому
Политика
В Госдуме связали финансовые трудности Запада с использованием активов РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали до 12 градусов тепла в Москве 10 марта
Экономика
Средняя полная стоимость кредита для потребителей выросла до 37%
Мир
Рубио заявил о планах депортировать из США сторонников ХАМАС
Экономика
Российские компании обсуждают с Марокко проекты в сфере агротехнологий
Общество
На Сахалине директор стройфирмы похитил у восьми клиентов 24 млн рублей
Общество
Синоптик предрек возвращение мартовских холодов в Москву на выходных
Армия
«Купол Донбасса» за неделю перехватил 223 беспилотника ВСУ над ДНР
Мир
Трамп пообещал хорошие результаты переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
Мир
Сторонники Джорджеску сломали ограждения у здания ЦИК Румынии
Мир
СМИ узнали о консультациях Украины с Британией перед переговорами с США
Мир
ЦИК Румынии отклонила кандидатуру Джорджеску на выборах президента
Армия
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удар по живой силе ВСУ в ДНР

В Петербурге семья с ребенком отравилась химикатами в съемной квартире

78.ru: в Петербурге семья с ребенком отравилась химикатами в съемной квартире
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Санкт-Петербурге семья с ребенком отравилась химикатами в съемной квартире дома № 10 на Пискаревском проспекте, где незадолго до этого провели дезинсекцию от тараканов. Об этом сообщил телеканал «78» в Telegram-канале.

«Новым жильцам при заезде не сообщили, что незадолго до этого из-за обилия тараканов проводилась дезинсекция. В результате чего семейная пара с ребенком отравились химикатами. После случившегося владелец квартиры вернул пострадавшим деньги. Однако агент, участвовавший в сделке, отказался возвращать всю сумму комиссии и добавил в черный список», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава семейства обратился в полицию с заявлением.

Со вкусом металла: у москвичей заподозрили отравление ртутью после поедания пирожков
Следственный комитет начал проверку инцидента

3 марта в одной из квартир города Волоколамска Московской области обнаружили потерявших сознание четырех несовершеннолетних. В помещении, где нашли подростков, есть резкий химический запах. Трое пострадавших госпитализированы, рассматривается версия утечки газа.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025