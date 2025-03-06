Врач назвал способ похудеть при отказе от некоторых продуктов

Диетолог Максим Шилов рассказал, что желающим похудеть стоит учитывать три ключевых аспекта.

В беседе с «Российской газетой» 4 марта специалист отметил, что из рациона стоит исключить газировку, соки, морсы и кофе с сиропом. В этих напитках содержится большое количество калорий, кроме того, они практически не влияют на ощущение сытости.

Также врач отметил, что лучше на ужин выбирать различные салаты с растительным маслом. Шилов пояснил, что овощи хорошо дополняют белковые продукты и позволяют наслаждаться большим объемом пищи без вреда для фигуры.

Также важно не забывать о занятиях спортом и прочей физической активностью, сообщает 360.ru.

В феврале нутрициолог Юлия Хлопова отмечала, что цельнозерновой хлеб полезен при похудении. По ее словам, продукт помогает охранять чувство насыщения, снижая риск переедания, благодаря содержанию клетчатки, пишет RT. Желающим похудеть она рекомендовала выбирать цельнозерновой или бездрожжевой хлеб, а также изделия с добавлением орехов, семян льна или тыквы.

Тогда же доктор медицинских наук Наталья Бордан в беседе с «Известиями» рассказала о последствиях бесконтрольного применения таблеток для похудения. По ее словам, это может привести к расстройству пищеварения, резким колебаниям уровня сахара в крови, обезвоживанию, тошноте, а при длительном применении — гормональные сбои и нарушение обмена веществ.

Ранее врач-диетолог Ирина Мансурова посоветовала худеющим принимать пищу трижды в день. Эксперт заявила, что одного лишь завтрака в течение дня будет недостаточно. Организму необходимы белки, углеводы и другие полезные вещества, сообщает НСН.

Персональный тренер и консультант по правильному питанию Екатерина Царегородцева призвала желающих похудеть не пропускать завтрак. Можно съесть утром половину яйца или две ложки каши, или приготовить небольшой бутерброд с сыром. Таким образом человек постепенно улучшит свой ЖКТ и начнет завтракать нормально, сообщает сайт kp.ru.