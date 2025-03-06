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Ученые узнали об использовании людьми орудий из костей еще 1,5 млн лет назад

Nature: древние люди использовали орудия из костей еще 1,5 млн лет назад
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Фото: REUTERS/Pleistocene Archaeology Lab
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Ученые обнаружили 27 орудий труда из костей животных, изготовленных древними людьми около 1,5 млн лет назад, и это означает, что люди начали использовать такие предметы на 1 млн лет раньше, чем предполагалось до этого. Результаты археологического исследования опубликованы 5 марта в британском научном журнале Nature.

Образцы были обнаружены в ущелье Олдувай в Танзании. Это заостренные орудия, 16 из них сделаны из костей слонов, бегемотов и полорогих животных. Остальные 11 инструментов не удалось идентифицировать по видовой принадлежности. Все предметы очень хорошо сохранились, и ученые смогли убедиться, что тупые и толстые концы костей были отломлены с помощью камня, а не подверглись естественному воздействию.

Орудия из костей слона имеют длину 22–38 см, а ширину — 8–15 см. Инструменты из костей бегемота меньше — 18–30 см в длину и 6–8 см в ширину.

Значение этого открытия побуждает ученых пересмотреть возникновение и эволюцию технологий обработки костяных орудий представителями ранних видов человека.

Один из авторов исследования, ученый из Высшего совета по научным исследованиям Испании Игнасио де ла Торре рассказал Associated Press (AP), что эти орудия представляют собой ручные топоры, которые не были прикреплены к рукояти и использовались, скорее всего, для разделки туш животных. Исследователь обратил внимание, что люди тогда, скорее всего, не охотились на слонов и бегемотов, а добывали кости из трупов умерших или убитых хищниками животных.

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Ранее, 20 февраля, агентство Reuters сообщило, что около провинции Луксор на юге Египта во время раскопок археологи впервые за 100 лет обнаружили новую гробницу фараона. Как оказалось, захоронение принадлежало древнеегипетскому фараону Тутмосу II. Из-за наводнения гробница плохо сохранилась, но ее идентифицировали по найденным алебастровым сосудам.

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