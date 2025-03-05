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Эксперты рассказали о последствиях тарифов со стороны США на иностранные товары

Хестанов: тарифы США на иностранные товары могут привести к спаду мировой экономики
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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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Введение новых тарифов США на иностранные товары может спровоцировать полномасштабную торговую войну с крупными партнерами, что способно привести к серьезному спаду мировой торговли и экономики. Об этом рассказали «Известиям» 5 марта доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов и аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.

«Такие меры могут вызвать падение рынков акций по всему миру. Не исключаю, что рост инфляции вынудит администрацию президента США Дональда Трампа пересмотреть или смягчить новые тарифы», — объяснил Хестанов.

По мнению специалиста, последствия новых тарифов могут быть масштабными и затронут не только экономику США, но и глобальные рынки, создавая дополнительные риски для мировой стабильности.

«Изменения в тарифной политике США могут повлиять на мировую логистику, увеличить стоимость перевозок и привести к перераспределению торговых потоков. Кроме того, такие шаги способны усилить геополитическую напряженность, особенно в отношениях между США и Китаем», — подытожил Климентьев.

Наткнуться на тариф: насколько взаимные пошлины КНР и США ударят по их экономике
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Американский президент Дональд Трамп 4 марта удвоил импортные пошлины на товары из КНР с 10 до 20%, обвинив Пекин в неспособности к борьбе с наркотрафиком. По его словам, неспособность китайского правительства принять меры по сдерживанию устойчивого притока опиоидов, в том числе фентанила, в США представляет собой необычную угрозу, источник которой в значительной степени находится вне территории Штатов.

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