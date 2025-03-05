В России предложили ввести возможность самозапрета на получение иностранных звонков

В России может быть реализована инициатива по возможности самозапрета на получение звонков с иностранных номеров и с территории иностранных государств. Также может быть введен самозапрет на оформление сим-карт. Об этом 5 марта сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Григоренко отметил, что большинство мошеннических звонков поступает именно с иностранных номеров.

«Запрет сразу ограничивает возможность получения таких звонков и лишает мошенников из других стран возможности звонить вам и пытаться вас обмануть», — считает он.

Также, по словам вице-премьера, злоумышленники используют номера телефонов россиян для мошенничества. Для этого в рамках борьбы с мошенничеством предлагается внедрить сервис по самозапрету для граждан на оформление сим-карт.

«Мы предлагаем ввести на портале «Госуслуги» соответствующий сервис с возможностью запрета оформления сим-карт на себя, с тем чтобы, даже если мошенники добудут персональные данные, не было возможности оформить номер телефона и использовать его для совершения мошеннических действий», — заявил Григоренко.

Ранее, 1 марта, на сайте «Госуслуги» заработал сервис по самозапрету на выдачу кредитов и займов. Отмечалось, что запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. Также можно запретить дистанционное оформление кредитов.