МИД РФ вручил ноту послу Молдавии из-за непринятия верительных грамот

МИД России вручил вербальную ноту послу Молдавии Лилиану Дарию и потребовал объяснить, почему президент республики Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла РФ в Кишиневе Олега Озерова. Об этом 5 марта сообщили на сайте министерства.

Отмечается, что непринятие молдавской стороной верительных грамот является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот», — говорится в сообщении.

Ранее, 27 января, посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел России. Главе молдавской дипмиссии выразили решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства, говорится в сообщении.