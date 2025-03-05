МТС отчиталась о росте доходов за 2024 год

По итогам 2024 гола консолидированная выручка группы МТС увеличилась на 16% год к году до 703,7 млрд рублей. Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании, распространенная в среду, 5 марта.

По словам гендиректора и председателя правления компании Инессы Галактионовой, к новому этапу трансформации МТС подошла «с рекордной годовой выручкой за всю историю компании — свыше 700 млрд рублей». «МТС продолжает демонстрировать высокий двузначный темп роста доходов за счет увеличения выручки от базовых телеком-услуг, а также благодаря быстрорастущим направлениям AdTech и Финтех», — пояснила она.

Согласно документу, OIBDA в отчетном периоде выросла на 5% до 246 млрд рублей. «Устойчивая динамика OIBDA поддерживается доходами от услуг связи и рекламного сегмента. Сдерживающее влияние на рост OIBDA оказали расходы на развитие перспективных направлений, экосистему и персонал», — пояснили в МТС.

Чистая прибыль по итогам года составила 49 млрд руб., годом ранее прибыль МТС составляла 54,6 млрд руб. Снижение показателя произошло на фоне увеличения процентных расходов.

По словам гендиректора и председателя правления компании Инессы Галактионовой, к новому этапу трансформации МТС подошла «с рекордной годовой выручкой за всю историю компании — свыше 700 млрд рублей». «МТС продолжает демонстрировать высокий двузначный темп роста доходов за счет увеличения выручки от базовых телеком-услуг, а также благодаря быстрорастущим направлениям AdTech и Финтех», — пояснила она.

Также группа нарастила экосистемную базу — она увеличилась за год на 16%, достигнув 17,5 млн клиентов. При этом абонентская база в России выросла на 1,3 млн абонентов — до 82,4 млн.

Галактионова отметила, что в рамках совершенствования корпоративной структуры компания сформировала новые вертикали за пределами основного телеком-бизнеса и пересмотрела подход к инвестициям, заморозив вложения в ряд проектов с низкой рентабельностью.

«Все эти меры позволяют даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики держать долговую нагрузку на стабильном уровне — соотношение чистого долга к OIBDA остается на неизменном уровне 1,9х в течение продолжительного времени», — сказала она.

По ее словам, рост OIBDA ограничивают вложения в развитие новых бизнесов, экосистему и персонал. Галактионова убеждена, что дальнейшее совершенствование корпоративной структуры позволит раскрыть потенциал каждой вертикали, что в перспективе обеспечит мультипликативный эффект для всей экосистемы и сохранит двузначные темпы роста.

Гендиректор МТС подчеркнула, что импортозамещение и развитие собственных современных технологий является одним из главных будущих приоритетов всей телекоммуникационной отрасли.

С точки зрения старшего аналитика Газпромбанка Сергея Либина, в дальнейшем выручку игроков телеком-рынка «будут драйвить такие направления, как финтех, реклама, цифровые и экосистемные сервисы». При этом, продолжил эксперт, у МТС «фокус сместился с роста на генерацию денежных потоков, поэтому, вполне возможно, что растущие, но не приносящие прибыль направления, будут оптимизироваться».

Старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова полагает, что основные драйверы выручки МТС в ближайшие годы будут по-прежнему находиться за пределами традиционных телекоммуникационных услуг. «В сегменте B2C — это медиа- и контентные сервисы, информационная безопасность; в B2B — рекламные технологии, ИТ, облачные сервисы, а также проекты, связанные с цифровизацией производственного сектора», — подчеркнула Курбатова.

В прошлом году МТС запустила в опытно-промышленную эксплуатацию на своей сети 200 отечественных базовых станций стандарта LTE собственного производства в 37 регионах России. В 2025 году планируется ввод еще порядка тысячи базовых станций. Также МТС начала поэтапное отключение сетей 3G и перевод высвободившихся частот в 4G/LTE. В 2025 году планируется отключить не менее 50% базовых станций 3G в различных регионах, а до конца 2027-го полностью перейти на стандарт LTE по всей стране c использованием отечественного оборудования.

В прошлом году МТС утвердила дивидендную политику, которая предполагает ежегодные выплаты в размере не менее 35 рублей на акцию в 2024-2026 годах. Компания неоднократно подтверждала, что намерена неукоснительно ей следовать. В Газпромбанке считают, что такие заявления, наряду с решением ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% повлияли на рост акций МТС.

Сергей Либин добавил, что от ключевой ставки зависит и решение группы о выходе несколько дочерних компаний на IPO в ближайшие годы. «Для создания комфортных условий для вывода дочек на IPO необходимо ее снижение», — отметил эксперт.

В Альфа-банке связывают «положительный отскок в акциях МТС в последние месяцы с общей коррекцией на рынке и улучшением мнения инвесторов о способности контролировать уровень долговой нагрузки и выплачивать дивиденды». «К декабрю и акции МТС, и индекс Мосбиржи находились на минимальных уровнях на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Инвесторы наблюдали постоянный рост расходов МТС на обслуживание долга и давление этого фактора на чистую прибыль. Сейчас риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на рынке оцениваются уже не так высоко, и инвесторы более позитивно смотрят на потенциал МТС по генерации денежного потока и дивидендам», — заключила Анна Курбатова.