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Колокольцев сообщил о росте вакантных должностей в МВД до 172 тыс.

Колокольцев: количество вакантных должностей в МВД выросло до 172 тыс.
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Количество вакантных должностей в структуре МВД РФ превысило 172 тыс. Об этом 5 марта сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании объединенной коллегии ведомства.

Колокольцев отметил, что общее количество вакансий за год увеличилось более чем на 33 тыс. и превысило 172 тыс. должностей.

Он добавил, что в Приморском крае и Ивановской области не хватает почти трети персонала (27%), а в 39 из 96 территориальных органов более 20% вакансий остаются незаполненными. Ситуация на городском уровне аналогична. Например, в управлении МВД по Екатеринбургу дефицит кадров составляет 30%, уточнил Колокольцев.

«Показательно, что 40% [сотрудников] уходят со службы, не получив права на пенсию», — отметил глава МВД России.

По его словам, во многих отделах полиции по всей стране, включая столичные, больше половины мест остаются вакантными. Это значительно осложняет работу ключевых подразделений полиции, добавил он.

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Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин призвал наращивать работу МВД по всем направлениям, в первую очередь — по обеспечению безопасности граждан. Кроме того, он поручил ведомству уделить особое внимание борьбе с наркотрафиком, в том числе трансграничным. Глава государства также поблагодарил сотрудников МВД за ответственный подход к исполнению своих обязанностей. В особенности он отметил тех, кто служит в приграничных и новых регионах России.

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