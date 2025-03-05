Колокольцев сообщил о росте вакантных должностей в МВД до 172 тыс.

Количество вакантных должностей в структуре МВД РФ превысило 172 тыс. Об этом 5 марта сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании объединенной коллегии ведомства.

Колокольцев отметил, что общее количество вакансий за год увеличилось более чем на 33 тыс. и превысило 172 тыс. должностей.

Он добавил, что в Приморском крае и Ивановской области не хватает почти трети персонала (27%), а в 39 из 96 территориальных органов более 20% вакансий остаются незаполненными. Ситуация на городском уровне аналогична. Например, в управлении МВД по Екатеринбургу дефицит кадров составляет 30%, уточнил Колокольцев.

«Показательно, что 40% [сотрудников] уходят со службы, не получив права на пенсию», — отметил глава МВД России.

По его словам, во многих отделах полиции по всей стране, включая столичные, больше половины мест остаются вакантными. Это значительно осложняет работу ключевых подразделений полиции, добавил он.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин призвал наращивать работу МВД по всем направлениям, в первую очередь — по обеспечению безопасности граждан. Кроме того, он поручил ведомству уделить особое внимание борьбе с наркотрафиком, в том числе трансграничным. Глава государства также поблагодарил сотрудников МВД за ответственный подход к исполнению своих обязанностей. В особенности он отметил тех, кто служит в приграничных и новых регионах России.