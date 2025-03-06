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Россияне увеличили траты на шопинг в 2025 году

Опрос: треть россиян увеличила свои траты на шопинг в 2025 году
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Треть россиян увеличила траты на шопинг в 2025 году. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование», с которыми ознакомились «Известия» 6 марта.

При этом опрошенные рассказали, что стали чаще задумываться о планировании бюджета. Так, 40% признались, что стали откладывать конкретную сумму на шопинг. Такая бережливость особенно свойственна старшему поколению: 74% людей в возрасте от 46 до 50 лет заранее распределяют суммы. Полной противоположностью финансовой грамотности обладают зуммеры: 67% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет не считают необходимым отслеживать траты.

Размер ежемесячного бюджета на шопинг у трети россиян составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (32%), причем только за последние три месяца каждый пятый (21%) пожаловался, что вышел за рамки этой суммы, а для 23% респондентов это стало существенным ударом для кошелька. Вместе с тем у 46% траты на шопинг превысили 50 тыс. рублей. Среди самых дорогостоящих покупок оказались новая техника и гаджеты (19%), принадлежности для хобби (12%) и товары для ремонта (11%).

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Чаще всего россияне защищают покупки бережным отношением (25%), а каждый 20-й (5%) применяет защитные чехлы, футляры или использует защищенные места хранения. Защитой дорогостоящих приобретений с помощью страхового полиса пользуются 7% респондентов.

Директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра отметил, что чаще всего россияне обращаются по страховым полисам из-за трещины экрана, механических повреждений гаджетов (40%), дефектов производителя (55%), залива жидкостью или утопления техники в воде (4%).

Ранее, 19 февраля, сообщалось, что среди опрошенных россиян 48% респондентов планируют увеличить свой доход к концу года. Об этом говорилось в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». Так, 16% заявили о том, что планируют брать подработку, 9% будут просить у работодателя повышения, 16% собираются открыть свой бизнес.

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