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Красная Армия освободила Браунсберг

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Фото: РИА Новости/Владимир Минкевич
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Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая бои по уничтожению группировки немцев в Восточной Пруссии, 20 марта овладели городом Браунсберг — мощным опорным пунктом обороны противника, пишет газета «Известия».

«20 марта, в 21:00 столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим городом Браунсберг, — 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий», —рассказывает издание.

До Великой Победы оставалось ровно 50 дней.

Также советские солдаты в этот день заняли более 40 других населенных пунктов, захватили город Альтдамм и ликвидировали сильно укрепленный плацдарм немцев правом берегу реки Одер восточнее Штеттина.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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