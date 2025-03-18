Президент Чехословакии Эдуард Бенеш прибыл в Москву с официальным визитом

18 марта 1945 года в Москву прибыл президент Чехословацкой Республики Эдуард Бонеш с супругой, направляющийся из Лондона в Чехословакию. Об этом сообщает газета «Известия».

«С президентом прибыли чехословацкий премьер-министр г-н Ян Шрамск, министр иностранных дел г-н Ян Масарик, посол Чехословацкой Республики в Москве г-н 3д. Фирлингер, а также представители различных политических партий Чехословакии. Президента сопровождали от Баку заведующий Протокольным отделом НКИД СССР. Ф. Молочков и пом. заведующего 4-м Европейским отделом НКИД СССР А.Н. Абрамов», — гласит сообщение издания от 18 марта 1945 года.

На главном аэродроме Бенеша встречали заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР и народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов, заместитель народного комиссара иностранных дел А. Я. Вышинский, секретарь Президиума Верховного совета А.Ф. Горкин и другие влиятельные деятели.

До Великой Победы оставалось ровно 52 дня.

На встрече был сформирован почетный караул, прозвучали гимны Чехословакии и Советского Союза. Аэродром украсили флагами государств.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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