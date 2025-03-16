Советские разведчики вышли к Балтийскому морю
16 марта разведчики из части полковника Николая Рогова первыми вышли к Балтийскому морю в районе Кезлина, передает газета «Известия». В течение этого дня наши войска заняли Покарбен, Тенген, Шойшен, Весделен, Кранцберг, Штобекен, Фуксберг, Йарфтталь, Фройденталь, Френзельсвальде и Герцогсвальде.
До Великой Победы оставалось ровно 54 дня.
За 16 марта юго-западнее Кенигсберга взяты в плен более 700 немецких солдат и офицеров, сообщает издание.
«На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков. За 16 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 113 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 65 самолетов противника», — докладывают корреспонденты «Известий».
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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