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В Вене началась стратегическая наступательная операция

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Фото: РИА Новости/Ольга Ландер
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Красная армия 16 марта 1945 года начала Венскую стратегическую наступательную операцию. Изначальная ее цель — разбить части вермахта на западе Венгрии. Советские войска стремились нанести решающий удар по войскам вермахта в западной части страны, после чего планировалось овладеть австрийской столицей — Веной.

Основная ударная сила 3-го Украинского фронта начала наступление после интенсивной артиллерийской и авиационной подготовки во второй половине дня 16 марта. Подразделения 9-й и 4-й гвардейских армий смогли успешно захватить начальные линии обороны противника.

Предшествовали этому бои в районе венгерского озера Балатон, где Красная армия сначала отбила контрнаступление немецких войск. Они стали известны как Балатонская оборонительная операция. Именно об этом сообщали «Известия» в номере за 16 марта.

«В Венгрии, северо-восточнее озера Балатон, атаки танковых частей немцев, понесших в предыдущих боях большие потери, значительно ослабели», — говорится в газете.

До Великой Победы оставалось ровно 54 дня.

Также издание 16 марта писало об успехах Советской армии юго-западнее Кенигсберга, где наши войска заняли несколько городов, боях в районе Данцига, а также о действиях авиации. «В ночь на 16 марта наши тяжелые бомбардировщики вновь нанесли удар по железнодорожному узлу Веспрем в Венгрии. В результате бомбардировки на же­лезнодорожном узле возникли пожары, сопровождавшиеся взрывами», — говорится в публикации.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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