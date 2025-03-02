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Собянин рассказал о развитии системы лор-помощи в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Лор-помощь в Москве стала еще качественнее и доступнее, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, в прошлом году в столице было выполнено порядка 50 тыс. лор-операций — на 22% больше, чем годом ранее.

«Оториноларингология — одно из востребованных направлений медицинской помощи, — написал мэр в своем Telegram-канале. — Ее стационарно оказывают 10 клиник города, ведущее профильное учреждение — НИКИО им. Л.И. Свержевского».

Как отметил градоначальник, сложнейшие вмешательства, в том числе реконструктивные, медикам удается проводить благодаря богатому опыту и высокому уровню оснащения клиник. «Специалисты постоянно внедряют новейшие методы диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Одними из таких стали малоинвазивные методы лечения, которые позволили снизить воздействие на организм больного и значительно сократить срок восстановления», — подчеркнул мэр.

По словам Собянина, профессиональные навыки врачи-оториноларингологи развивают на практических курсах, которые проводятся на базе симуляционного центра ММНКЦ им. С.П. Боткина и Междисциплинарного тренинг-центра инновационных хирургических технологий ГКБ №67 им. Л.А.

В феврале Собянин сообщил, что количество нейрохирургических операций, которые провели в больницах Москвы, за пять лет выросло почти на треть. Только в 2024 году врачи провели порядка 21 тыс. сложных операций пациентам, имевшим патологии спинного и головного мозга, а также другие заболевания нервной системы.

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