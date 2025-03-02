Минобороны Норвегии подтвердило продолжение сотрудничества с ВМС США
Министерство обороны Норвегии подтвердило продолжение сотрудничества с Военно-морскими силами (ВМС) США. Соответствующее заявление 1 марта опубликовано на сайте министерства обороны Норвегии.
«Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была предоставлена», — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе подтвердили, что США продолжат получать необходимые поставки и поддержку от Норвегии.
В этот же день сообщалось, что норвежская топливная компания Haltbakk Bunkers 1 марта отказалась заправлять корабли ВМС США после словесной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом на встрече в Белом доме. Решение об отказе было принято в знак поддержки главы киевского режима.