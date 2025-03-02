Расчет БПЛА поразил командно-наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр» нанес огневое поражение по командно-наблюдательному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 2 марта сообщили в Минобороны РФ.
Как добавили в ведомстве, расчет БПЛА работает парой. Так, первый номер готовит ударный дрон к запуску, а второй в это время производит разведку и находит цель. После запуска FPV-дрона второй номер корректирует полет дронов для точного наведения на цель.
Так, помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по командно-наблюдательному пункту противника, расположенному в полуразрушенном здании в одном из бывших населенных пунктов на правобережье Днепра.
Подразделения БПЛА ежедневно ударными беспилотниками на каховском направлении в Херсонской области уничтожают объекты и личный состав ВСУ, включая опорные и командно-наблюдательные пункты, пункты управления БПЛА, технику. Также отслеживают передвижение противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии противника, отметили в МО РФ.
Российские военнослужащие группировки войск «Днепр» поразили центр координации беспилотников украинских боевиков на херсонском направлении. Соответствующие кадры появились в распоряжении «Известий» 25 февраля.