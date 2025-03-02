Посольство РФ в ЦАР сообщило о расширении сотрудничества с республикой

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров провел переговоры с представителями Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Банги, в ходе которых были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества. Об этом 1 марта сообщило посольство России в ЦАР.

«Заместитель министра обороны Российской Федерации был принят президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой и провел обстоятельные переговоры с министром национальной обороны и восстановления армии ЦАР Клодом Рамо Биро. <…> Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В дипломатическом представительстве уточнили, что Россия также подтвердила продолжение содействия народу республики в укреплении безопасности в стране.

В Кремле 16 января состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с Фостен-Арканжем Туадерой. Российский лидер заявил, что страна готова продолжить сотрудничество с ЦАР в сфере безопасности, а также оказывать гуманитарную помощь поставками зерна. Президент ЦАР, в свою очередь, выразил благодарность Путину за роль российских инструкторов в укреплении двустороннего сотрудничества.