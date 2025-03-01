География полетов из России расширится на 15 новых направлений. В марте прямые рейсы свяжут страну и вьетнамский Нячанг. Курорт входит в топ-15 популярных направлений по бронированиям, передает телеканал «Известия».

Отечественные авиакомпании пока еще ведут переговоры с туроператорами и формируют расписание полетов. Прямиком из России уже можно отправиться на китайские курорты. Остров Хайнань пользуется популярностью у российских туристов. Среди других направлений вырастет число рейсов в Армению, Таиланд, Турцию и Тунис. В 2025 году из России доступны прямые перелеты более чем в 30 стран.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.