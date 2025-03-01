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В Госдуме назвали основной задачей проекта «Мои наставники» реализацию идей молодежи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С 28 февраля по 3 марта в центре знаний «Машук» для наставников проходит образовательная программа в рамках проекта «Мои наставники». Подробнее о нем 1 марта «Известиям» рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы (ГД) РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Она отметила, что проект по наставничеству реализуется второй год подряд. В 2023 году в нем приняли участие 19 регионов России. При этом к участию приглашались только женщины. Проект получил положительные отклики от тысяч студентов и наставников, и тогда было принято решение о его масштабировании на всю страну с названием «Мои наставники».

«Зарегистрировались более 10 тыс. участников, 7 тыс. из них — это подопечные и 3 тыс. — наставники из 85 субъектов Российской Федерации. <...> Наша задача — не отбирать лучших ребят, которые пришли со своими социальными проектами или инициативами, а взять всех, кому нужен значимый взрослый, который возьмет за руку и отведет к исполнению мечты», — подчеркнула Харченко.

По ее словам, главная цель проекта — услышать идеи молодежи и помочь в их реализации. К участию допускаются проекты, направленные на выявление и решение значимых проблем в различных сферах региона.

В своих проектах участники могут предложить конкретные практические и информационные мероприятия для достижения обозначенной цели, описание имеющихся результатов, наличие плана реализации таких мероприятий, а также сформировать и описать представление о масштабировании проекта с учетом специфики региона.

Проект «Мои наставники» реализуется в рамках федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации для студентов вузов, колледжей и техникумов.

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В январе Министерство просвещения России предложило установить День наставника и отмечать его 2 марта. Уточнялось, что определение даты приурочено к дню подписания указа президента РФ «Об учреждении знака отличия «За наставничество» 2 марта 2018 года, а также к дню рождения основоположника научной педагогики в РФ Константина Ушинского.

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