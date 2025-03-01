В горах Сочи возобновили поиски пропавшего при сходе лавины 24 февраля лыжника

Спасатели возобновили поиски лыжника, катавшегося за пределами оборудованных трасс в горах Сочи и пропавшего при сходе лавины 24 февраля. Об этом в субботу, 1 марта, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России.

Отмечается, что лыжник пропал на склоне горы Аигби.

«В течение нескольких дней ведение поиска пропавшего было невозможно, так как в районе происшествия сохранялась высокая лавинная опасность», — отметило ведомство в Telegram-канале.

В ЮРПСО МЧС России рассказали, что спасатели выставили двух наблюдателей за лавиной, остальная группа из восьми человек высадилась ниже по склону, где и начала поиски.

Кроме этого, отмечается, что рельеф местности постоянно меняется из-за схода небольших лавин.

Сход лавины произошел днем 24 февраля на южном склоне Аибги за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор». В пресс-службе курорта уточнили, что в опасной зоне находились три райдера. Спасатели нашли двух сноубордистов, их отвезли врачам горнолыжного курорта «Роза Хутор», они не получили серьезных травм. Судьба третьего неизвестна.