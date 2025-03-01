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Устроившего из ревности взрыв в подъезде многоэтажки в Балаково мужчину задержали

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Фото: t.me/su_skr64
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Мужчина, который устроил взрыв в подъезде многоэтажки в городе Балаково Саратовской области, был задержан. Об этом в субботу, 1 марта, сообщило следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) по региону.

«<…> был задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»)», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Уточняется, что подозреваемый заложил взрывное устройство у входной двери подъезда одного из домов в Балаково. Когда 38-летняя женщина, бывшая супруга обвиняемого, заходила в здание, устройство было активировано. В результате взрыва она получила множественные травмы и была госпитализирована.

Злоумышленник действовал на почве ревности, уточнили в СУ СК по Саратовской области.

При этом за три дня до инцидента мужчина заложил такое же устройство в другом доме города, чтобы ввести сотрудников правоохранительных органов в заблуждение.

«Следователем СК с фигурантом проведен ряд следственных действий, планируется предъявление обвинения. С учетом полученных доказательств следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

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Инцидент произошел 23 февраля. Сообщалось, что в результате происшествия в многоквартирном городе пострадала женщина. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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