Карта спецоперации на Украине 1 марта

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 марта можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило Минобороны.

Кроме этого, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 024 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 946 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 170 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 349 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».