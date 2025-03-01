Легкоатлет из Швеции Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 6,27 м на турнире All Star Perche by SCC в Клермон-Ферране (Франция). Об этом стало известно 1 марта.
25-летний спортсмен установил 11-й мировой рекорд в своей карьере. Кроме того, Дюплантис является двукратным олимпийским чемпионом. Два раза он выигрывал чемпионаты мира и три раза — чемпионаты Европы.
В августе прошлого года Дюплантис установил рекорд, преодолев планку на высоте 6,26 м на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша). Предыдущий мировой рекорд (6,25 м) также был установлен Дюплантисом на Олимпиаде в Париже.