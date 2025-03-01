Полная расшифровка перепалки между Трампом и Зеленским

В Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Во время беседы между сторонами разгорелся спор с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса. Расшифровка скандала, аналогов которому сложно найти в современной истории, — в материале «Известий».

Зеленский приехал в Белый дом около полудня по местному времени. Дональд Трамп встретил его на крыльце и публично оценил его наряд, черный свитшот с трезубцем и черные брюки:

— Он сегодня приоделся!

Перед началом переговоров Трамп выразил надежду, что стороны смогут достичь масштабного соглашения, которое позволит «Украине больше не возвращаться к войне».

Открытая перепалка между президентами началась в Овальном кабинете после того, как Трамп заявил, что Зеленскому придется идти на компромиссы.

Вэнс: Если вы поехали в Пенсильванию и агитировали за противоположную сторону в октябре, скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну.

Зеленский: Пожалуйста, вы думаете, что если будете очень громко говорить о конфликте...

Трамп: Он не говорит громко. Он не говорит громко. Ваша страна в большой беде. Нет-нет. (Останавливает Зеленского.) Вы много говорили. Ваша страна в большой беде. Я знаю. Вы не выигрываете. Вы не выигрываете в этом. У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого в порядке благодаря нам.

Зеленский: Господин президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала мы были одни. И мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете.

Трамп: Вы не были одни. Мы дали вам — через этого глупого президента — 350 миллиардов долларов. (Зеленский пытается перебивать.) Мы дали вам военное оборудование. И ваши люди храбры, но они использовали наше военное оборудование. Если бы у вас не было нашего военного оборудования, этот конфликт закончился бы за две недели. За три дня.

Зеленский: Я слышал это от Путина. За три дня. За две недели. Конечно, да.

Трамп: Будет очень сложно вести дела вот так. Опять же, просто скажите спасибо.

Зеленский: Я много раз говорил слова благодарности американскому народу.

Вэнс: Примите, что существуют разногласия, и давайте решать их в законном порядке, а не пытаться разбираться через американские СМИ, когда вы неправы. Мы знаем, что вы неправы.

Трамп: Но, видите ли, я думаю, что для американского народа важно видеть, что происходит. Я считаю это очень важным. Именно поэтому я продолжал это так долго. Вы должны быть благодарны. У вас нет карт. Вы загнаны туда. Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: «Я не хочу прекращения огня. Я не хочу прекращения огня. Я хочу идти дальше, и я хочу этого».

Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю: берите его, чтобы пули перестали летать и ваши люди перестали воевать. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня. Потому что вы получите прекращение огня быстрее, чем... (Неразборчиво.)

Зеленский: Спросите наших людей об этом...

Трамп: Это было не при мне. Это было при парне по имени Байден, который не является умным человеком. Это было с Обамой. Простите. Это было с Обамой, который дал вам простыни, а я дал вам ракеты Javelin. Я дал вам Javelin, чтобы уничтожать все эти танки. Обама дал вам простыни. Фактически можно сказать так: «Обама дал простыни, а Трамп дал ракеты Javelin».

Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты. Но без нас у вас вообще нет карт. Мистер президент, сейчас вы рискуете жизнью миллионов человек. Вы рискуете тем, что конфликт выльется в третью мировую войну. И очень неуважительно относитесь к нашей стране.

Зеленский: Я не играю в карты. Никаких козырей... никаких козырей, господин президент.

Трамп: Очень сложно договариваться в таких условиях.

Зеленский: У нас есть разногласия, но мы должны решать их за закрытыми дверями.

Трамп: Очень хорошо, что это видят все. Вы должны быть благодарны нам. Козырей у вас нет, нет людей. Вы говорите, что не хотите прекращения огня. Что это? Если мы прекратим огонь, то положим конец смертям.

Зеленский: Конечно, я хочу окончания войны. Но хочу гарантии. Спросите украинцев, что они думают о прекращении огня, это наше решение.

Спустя примерно полчаса Трамп пришел к выводу, что Зеленский к миру не готов.