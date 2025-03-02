Реклама
Прямой эфир
Мир
Мирошник заявил об отсутствии даже «скелета» договоренностей между РФ и Украиной
Наука и техника
Путин официально открыл в Москве новый Национальный космический центр
Мир
Политик Мема указал на лживую риторику Евросоюза в адрес России
Мир
В Британии назвали убийство Кирка поводом для митинга ультраправых в стране
Общество
Салюта в Москве в День города не будет
Мир
Любимова назвала развитие диалога объединяющим страны ШОС фактором
Мир
WSJ отметила вклад Кирка в становление Вэнса вице-президентом США
Армия
Путин отметил справедливую и праведную борьбу РФ в ходе спецоперации
Мир
Во Франции намерены выдвинуть новому премьер-министру вотум недоверия
Армия
Путин назвал Москву крепким тылом для Российской армии
Общество
Гости «Балтика Фест» поделились впечатлениями о гастрофестивале
Мир
Мирошник заявил о гарантиях безопасности для Зеленского в Москве
Мир
Премьер Финляндии сообщил об ущербе экономике страны от разрыва отношений с РФ
Мир
В Японии численность достигших столетнего возраста граждан приблизилась к 100 тыс.
Общество
Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Ижевска
Мир
WP сообщила о хорошей учебе и страсти к видеоиграм подозреваемого в убийстве Кирка
Мир
Иностранные спецслужбы потратили $4 млрд на протесты в Сербии
Сюжет:

3 марта — Всемирный день дикой природы: история и традиции праздника

Всемирный день дикой природы отметят в России 3 марта
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ежегодно 3 марта в России и других странах отмечается Всемирный день дикой природы — праздник, посвященный сохранению многообразия флоры и фауны на нашей планете. В 2025 году он выпадает на понедельник. «Известия» рассказывают об истории и традициях торжества.

Всемирный день дикой природы – 2025: история и тема праздника

Всемирный день дикой природы был учрежден в 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения осведомленности людей о разнообразии видов диких животных и растений, а также о пользе природоохранной деятельности. Дата торжества выбрана не случайно — 3 марта 1973 года была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

СИТЕС — один из самых крупных природоохранных документов в мире. На сегодняшний день его подписали 185 государств, включая Россию. Конвенция направлена на борьбу против браконьерства и незаконной торговли редкими обитателями дикой природы. Под ее защитой находятся около 6,6 тыс. видов животных и 34,3 тыс. видов растений, чье существование находится под угрозой.

Поставить на лапы: как в Курской области спасают пострадавших животных
О том, как люди приходят на выручку домашним питомцам и как те помогают хозяевам, — в материале «Известий»

Каждый год для Всемирного дня дикой природы выбирают определенную тему. В 2025 году она звучит так: «Финансирование охраны дикой природы: инвестиции в людей и планету». Цель текущей кампании состоит в повышении эффективности и устойчивости финансирования экологических инициатив.

На сегодняшний день в зоне риска находятся более 1 млн видов животных по всему миру. Их популяции снижаются из-за сокращения охотничьих угодий и мест обитания, промышленной деятельности человека, изменений климата, незаконной охоты, загрязнения окружающей среды и других негативных факторов.

В обновленную редакцию Красной книги России от 2021 года вошли 443 вида зверей и птиц, в том числе амурский тигр, белый медведь, снежный барс, зубр, чернобрюхий глухарь, красноногий ибис и другие.

Традиции Всемирного дня дикой природы

В честь Всемирного дня дикой природы в России и других странах проводятся просветительские мероприятия, направленные на поддержание биоразнообразия нашей планеты. В зоопарках и естественнонаучных музеях проводятся экскурсии, посвященные редким видам, для детей проводят интерактивные занятия и квесты. По телевидению показывают документальные фильмы о защите природы.

Также 3 марта волонтеры нередко выходят на субботники, очищая от мусора парки, леса и прибрежные зоны, ведь из-за мусора ежегодно погибают тысячи животных, птиц и рыб. Общественные организации открывают сбор средств на различные экологические проекты.

Интересные факты о диких животных

В честь праздника «Известия» сделали подборку интересных фактов о диких животных.

У некоторых бесчелюстных, рыб, земноводных и рептилий есть третий глаз, правда, будущее он не видит. Это светочувствительный орган, расположенный между основными глазами. Он не может воспринимать изображение, но играет важную роль в регуляции суточных циклов и ориентации в пространстве.

Передние лапы зайцев имеют разную длину — одна из них всегда короче другой. Благодаря этой особенности ушастые могут бежать, петляя, и запутывать преследующих их хищников.

Благодаря спутниковым снимкам пастбищ ученые выяснили, что коровы чувствуют магнитное поле земли. Более того, во время отдыха они предпочитают ложиться вдоль его силовых линий. Однако в чем польза подобного поведения для буренок, исследователи пока не выяснили.

Белки — не только запасливые, но и осторожные зверьки. В своих жилищах они делают сразу два выхода: один основной, а другой предназначен для экстренной эвакуации.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Всемирного дня домашних животных.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025