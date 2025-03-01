«Ушёл из «Динамо», поскольку мне 25 лет — золотые годы, надо играть»

Чемпионат России по футболу 28 февраля возобновился 28 февраля, а уже 1 марта свой первый матч после зимней паузы проведет борющийся за выживание «Пари Нижний Новгород». Он примет дома тольяттинский «Акрон». Нижегородцы идут на 12-м месте за 12 туров до финиша. Но находящиеся в зоне переходных матчей «Химки» они опережают лишь по дополнительным показателям при равенстве очков. А от зоны прямого вылета отрыв всего три очка.

Осенью после неудачного старта главным тренером команды стал Виктор Гончаренко. А зимой клуб усилился группой новичков, которые должны помочь избежать вылета. В частности, контракт с «Пари НН» подписал полузащитник Вячеслав Грулёв, двукратный бронзовый призер чемпионата в составе московского «Динамо». 25-летний футболист уже выступал в «Нижнем Новгороде» на правах аренды в 2020 году, но его пребывание там было недолгим из-за скорой остановки сезона в связи с пандемией.

В интервью «Известиям» Грулёв оценил, как изменился город за время его отсутствия, рассказал, почему решил уйти из «Динамо», а также поделился мнением о сборах под руководством Гончаренко.

«Общаясь с риэлторами чувствуешь себя внизу иерархии»

— Соскучились по Нижнему Новгороду?

— Да я еще не особо жил здесь после возвращения в клуб. Как подписал контракт, сразу поехал на сборы, и в Нижнем Новгороде всего несколько дней нахожусь. Сейчас по-новому узнаю город. Говорят, он преобразился. Но пока лично не увидел этого, поскольку живу на базе, нахожусь в процессе поиска квартиры.

Лет за пять моего отсутствия город изменился в лучшую сторону — сужу об этом по общению с ребятами из команды. Они говорят, что рестораны хорошие, парковые зоны поменялись в лучшую сторону. Достопримечательности стали доступнее. Особенно, говорят, в летнее время, где-то в период с мая по ноябрь здесь отлично находиться. В общем, пока ищу время, чтобы самостоятельно это всё увидеть и оценить.

— А какие бытовые сложности испытывали раньше?

— Основное — это найти жилье. Впрочем, с поиском квартиры что тогда была проблема, что сейчас она остается. Мы тогда с моей девушкой, которая теперь моя жена, долго занимались этим вопросом.

— Разбирают быстро?

— Я не знаю. Сложно найти подходящее жилье. И риелторы здесь чувствуют себя очень вольготно. Общаясь с ними, чувствуешь себя внизу иерархии (улыбается).

— Сложнее с этим, чем в Москве?

— Да, у меня первый раз такой опыт с риелторами именно в Нижнем получается.

— Вы играли в «Нижнем Новгороде», еще когда он выступал в первой лиге. Клуб сильно с тех пор вырос как организация?

— Если честно, я был приятно удивлен. В плане медицины и организации всё гораздо лучше стало. На базе на Бору, где мы сейчас живем, все условия есть: питание супер, есть хороший SPA-комплекс, два поля, манеж рядом. Все условия для футбола созданы.

В прошлый мой приход в команду на Бору было похуже в плане того же питания — даже ужина не было. Сейчас организация, качество еды и всего-всего просто супер. Кроме того, тогда мы на Бору только тренировались — жить нам там не разрешали. Приходилось жить на стадионе «Локомотив» — там не очень хорошие условия были. Да и там жить можно было только в первую неделю после сборов. А сейчас с другими ребятами-новичками имеем возможность проживать на базе в Бору в отличных условиях, пока не нашли квартиру.

«У Марцела одна линия, у Йокановича другая, у Шварца — третья»

— Вы и спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов говорили, что еще летом вели серьезные переговоры о переходе, который сорвался из-за вашей травмы. Почему уже тогда хотели уйти из «Динамо»?

— Любой футболист хочет играть. А с точки зрения игровой практики я не получал ничего. Конечно, до последнего не хотелось уходить из «Динамо». Думал, что-то еще могу поменять, переломить и доказать, что достоин играть в основе. К сожалению, не получилось. Поэтому принял решение переходить, поскольку у меня сейчас по возрасту, можно сказать, золотые годы. Мне 25 лет. И, если буду сидеть на скамейке, перспективы станут не очень хорошие.

— Летом окончательно поняли, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка не рассчитывает на вас?

— Ну я и первый его сезон в «Динамо» тоже провел с минимальным игровым временем. И летом не перешел в «Пари НН» только из-за того, что случился рецидив травмы.

— С Марцелом обсуждали ситуацию?

— Да, он честно сказал: «Тебе лучше уйти туда, где будешь больше играть. Потому что в «Динамо» не будешь получать супермного игрового времени». Всё объяснил адекватно. Поэтому мы пожали руки и попрощались.

— Вы немало играли за «Динамо» при Сандро Шварце и Славише Йокановиче. Почему потеряли место в составе при Личке?

— У него другое видение футбола. У Марцела одна линия, у Йокановича другая, у Шварца третья. Появились игроки другого плана, которые были нужны Личке. Вот и всё. Ничего личного.

— В прошлом сезоне «Динамо» едва не выиграло первое почти за 50 лет золото чемпионата страны, но упустило шанс из-за поражения в последнем туре от «Краснодара» (0:1). Вы вышли на замену на 75-й минуте спасать ту игру. Изнутри как выглядели причины неудачи?

— Не знаю, не могу дать ответ на этот вопрос. Думаю, никто не скажет конкретно, в чем причина была. В целом, наверное, сами виноваты — надо было изо всех сил цепляться за шанс — удерживать ничью, играть на победу, не знаю... В общем, всё что угодно делать, но дожимать ситуацию и забирать золотые медали.

— Тот вечер был самый тяжелый в вашей профессиональной жизни?

— Мы понимали, насколько близко были к цели и как долго болельщики этого ждали. Было, конечно, очень досадно.

— Говорят, прошедшие зимние сборы в «Пари НН» под руководством Виктора Гончаренко — самые тяжелые для большинства футболистов.

— У меня при Марцеле в «Динамо» тоже были очень серьезные сборы. Здесь, в «Пари НН», они немного другие в плане физической нагрузки. На первом сборе мы очень много бегали, очень много играли в футбол, очень много тактики. И в этом плане было тяжело. С Марцелом немножко другая работа была, но тоже тяжелые сборы. Так что к такому все привыкли. Самое главное — в сезон хорошо вкатиться.