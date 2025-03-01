В Монголии откроют памятник участникам Великой Отечественной войны

В Улан-Баторе откроют памятник соотечественникам и гражданам Монголии, участвовавшим в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщил «Известиям» посол РФ в Монголии Алексей Евсиков.

«9 мая в монгольской столице пройдет шествие «Бессмертного полка», состоится возложение цветов к Мемориалу советским воинам на горе Зайсан и памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, праздничные концерты в Русском доме в Улан-Баторе. В посольстве будет организован торжественный прием. Знаковым событием станет открытие в Улан-Баторе памятника нашим соотечественникам и монгольским гражданам, воевавшим на фронтах ВОВ», — сказал посол.

Кроме того, в ближайшее время 25 гражданам Монголии в соответствии с указом президента России Владимира Путина будут вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945», добавил посол.

Накануне Дня Победы среди монгольской молодежи пройдут конкурсы военно-патриотической песни, стихотворений и рисунков.

«Также в национальной художественной галерее Монголии сейчас готовится к открытию выставка агитационных плакатов «Окна ТАСС», выпускавшихся в годы ВОВ», — резюмировал Евсиков.

Монголия внесла свой заметный вклад в разгром германского фашизма. С самого первого дня нападения Германии монгольские граждане, отдавая последнее, формировали составы помощи красноармейцам для Победы над врагом. Среди монголов были и те, кто добровольно вступал в ряды Красной Армии для борьбы с захватчиками.