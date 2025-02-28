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Две москвички задержаны за аферу под предлогом покупки автомобилей из-за границы

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Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Две жительницы Москвы задержаны полицейскими за организацию мошеннической схемы якобы покупки автомобилей из-за границы. Как сообщает 28 февраля МВД России, фигурантки уголовного дела помещены под домашний арест.

Предварительно установлено, что женщины представлялись сотрудницами крупной компании в сфере международной логистики. С сентября 2023 по январь 2024 года злоумышленницы пообещали 48-летнему клиенту доставить 10 автомобилей из Восточной Азии.

«За свои «услуги» они получили от мужчины почти 10 млн рублей, но обязательства так и не выполнили. Не дождавшись машин, потерпевший обратился в полицию. Подельниц задержали на Родниковой улице по месту жительства одной из них», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как выяснилось, никакого отношения к названной ими компании они не имели. Деньги «клиента» дамы разделили и потратили. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»).

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До этого, 7 февраля, в Калужской области задержали гражданина Нигерии, который вместе с сообщниками обманывал российских женщин, выманивая у них деньги. Мужчина знакомился с женщинами через соцсети и создавал видимость романтических отношений. Затем заявлял о намерении встретиться лично, однако писал, что для переезда ему требуются деньги. Полученные от женщин средства он переводил на банковские карты своих сообщников. В результате пятеро потерпевших россиянок лишились более 9,1 млн рублей.

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