Большая стройка: как в ИЖС используются счета эскроу

Опрос «Дом.РФ» и ВЦИОМа, проведенный в ноябре прошлого года, показал, что о механизме счетов эскроу, способном защитить от рисков при строительстве своего дома, знают всего 12% россиян, что-то слышали — еще 20%. Между тем строительная отрасль готовится к переходу с 1 марта на механизм финансирования строительства индивидуальных домов со счетами эскроу. Профильный для рынка банк «Дом.РФ» внес изменения в программу кредитования подрядчиков. Участники рынка и эксперты положительно оценивают новшество. Подробности — в материале «Известий».

Новый дом по новым правилам

С 1 марта вступает в силу Федеральный закон № 186 «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Эксперты уверены, что внедрение эскроу в ИЖС благотворно скажется на безопасности строительства частных домов и серьезно увеличит количество клиентов у подрядчиков, использующих новый механизм.

При этом некоторые строительные компании уже работают в соответствии с новыми правилами, так как видят в них выгоды. Для многих эскроу дал возможность привлечения дополнительных клиентов, кто раньше боялся потерять деньги при строительстве. Также стимулировало подрядчиков и льготное кредитование — механизм «поощрения рублем» в виде субсидированных банковских кредитов, который предлагался государством еще до вступления закона в силу.

С эскроу-счетами с прошлого года работают застройщики с юга России — компания «Дом Юг» из Ростова-на-Дону.

— Этот подход обеспечивает прозрачность и безопасность финансовых потоков, что выгодно как для нас — застройщиков, так и для клиентов, — отмечает генеральный директор Дмитрий Светашов. — Раньше для клиентов риски задержек или нецелевого использования средств были выше, так как финансирование было непрозрачно. Теперь, с использованием эскроу-счетов, средства замораживаются до окончания строительства, что стимулирует нас соблюдать сроки и качество работ. Это также повышает доверие со стороны покупателей.

Застройщик подчеркивает, что переход на эскроу-счета позволяет подрядной организации более четко планировать свои ресурсы и этапы строительства, поскольку средства поступают на счет только после выполнения всех этапов работ и их проверки. Это также исключает возможность возникновения конфликтов с клиентами из-за задержек или недобросовестного использования средств, что положительно сказывается на репутации компании.

— В целом мы считаем, что переход на эскроу-счета и изменения в программе кредитования подрядчиков ИЖС — это важные шаги, которые укрепят доверие к рынку индивидуального жилья, повысят его прозрачность и привлекут больше клиентов. Для нашей компании это возможность работать в более стабильных и предсказуемых условиях, — резюмирует Дмитрий Светашов.

По словам генерального директора ООО «Загородная недвижимость Урала» Александра Свитенькова, компания давно готовилась к внедрению механизма эскроу-счетов в ИЖС, осознавая его значимость для повышения прозрачности сделок и защиты клиентов.

— В июне 2024 года мы стали первой компанией на Урале, успешно реализовавшей такую сделку в пилотном формате. Для нас это был вызов — быть первыми, и мы доказали, что полностью готовы работать с эскроу-счетами. Этот инструмент не только минимизирует риски как для покупателей, так и для застройщиков, но и делает процесс приобретения недвижимости максимально прозрачным и надежным. Мы уверены, что внедрение эскроу-счетов станет новым этапом развития отрасли и повысит доверие клиентов к рынку загородной недвижимости, — считает подрядчик.

Эксперт подчеркивает, что банковские сделки по получению кредитных лимитов на подряды с эскроу проходят быстро и эффективно, обеспечивая удобство и безопасность для всех участников.

Еще один уральский застройщик, компания «Стройтесь с нами» из Екатеринбурга, также использует новый инструмент и считает его отличным решением для защиты клиентов от недобросовестных подрядчиков. Руководитель отдела продаж компании Владимир Фоминцев считает, что использование этого механизма поможет уменьшить число недостроенных объектов.

— Опыт нашей компании в работе с эскроу можно назвать позитивным. С получением кредита у нас всё прошло довольно гладко, проведение сделки простое, и всё взаимодействие с банком проходит достаточно оперативно, — делится представитель застройщика.

Профессор кафедры ипотечного кредитования Финансового университета Александр Цыганов уверен, что всё это сделает более надежным и процесс финансирования, и само строительство, от этого покупатели и подрядчики получат уверенность в качестве и сроках выполнения работ и получении заработанных средств исполнителями.

— Эффекты применения безопасных счетов эскроу наглядно проявили себя в долевом строительстве многоквартирных домов и сейчас также проявят себя в ИЖС. С учетом расширения возможностей по участию в программе кредитования для подрядчиков ИЖС должен повыситься интерес к строительству домов, улучшиться качество загородного жилья, его ликвидность, от чего также выиграют покупатели, — отмечает эксперт.

Как банки стимулируют использование эскроу в ИЖС рублем

Еще за год до вступления закона в силу опорный для строительного рынка банк «Дом.РФ» стал применять безопасные счета эскроу на рынке ИЖС и предложил строительным компаниям использовать льготное кредитование с субсидированной госкомпанией «Дом.РФ» ставкой 1%. Как говорят эксперты, такое «стимулирование рублем» послужило драйвером развития рынка цивилизованного частного домостроения.

Гендиректор компании «Дом Юг» Дмитрий Светашов подчеркивает, что льготное кредитование подрядчиков ИЖС по договорам подряда с эскроу помогает снизить финансовую нагрузку.

— Это особенно важно в условиях текущих экономических вызовов, когда доступ к финансированию становится ключевым фактором успеха проектов. Упрощение процедур кредитования и снижение ставок позволяют нам быстрее запускать новые проекты и предлагать клиентам более доступные условия, — отмечает эксперт.

Накануне вступления в силу нового закона банк «Дом.РФ» модернизировал свою программу льготного кредитования подрядчиков ИЖС, среди ключевых изменений — увеличение максимальной суммы кредита, которая доступна подрядчику без залога недвижимости.

Банк увеличил максимальную сумму кредита вдвое — с 50 млн до 100 млн рублей. Это позволит крупным компаниям одновременно выполнять больше проектов с использованием кредитных средств.

— Банк «Дом.РФ» принимал активное участие в развитии механизма финансирования частного домостроения с применением счетов эскроу и стал флагманом применения этого механизма на рынке. Мы продолжаем повышать доступность программы кредитования для участников рынка ИЖС и улучшать клиентский путь. Изменения условий кредитования существенно расширят доступ компаний к финансированию на льготных условиях и окажут позитивное влияние на темпы и объемы строительства индивидуального жилья. По программе субсидирования, реализуемой «Дом.РФ», банк подписал кредитные договоры на строительство частных домов на сумму 18,1 млрд рублей. За счет этих средств будет построено более 540 тыс. кв. м индивидуального жилья по всей стране, — отмечает заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Антон Медведев.

На сегодня банк «Дом.РФ» подписал кредитные договоры на строительство частных домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу с 460 строительными компаниями в 52 регионах. Больше всего заявок на кредитование поступает от подрядчиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (268), Уфы (182), Казани и Твери (по 136), Московского региона (135), Перми (126) и Екатеринбурга (111).

Генеральный директор ТСТН Анатолий Нестеров отмечает, что современный рынок индивидуального и малоэтажного строительства находится в процессе перерождения. С одной стороны, строители и заказчики набрались опыта, а с другой стороны, у клиентов появились более серьезные требования к срокам, качеству, стоимости строительства и реальным гарантиям. В этих условиях повышение доступности банковского кредитования подрядчиков, готовых строить по ИЖС с эскроу, послужит хорошим стимулом для рынка.

— Безусловно, расширение доступа строительных компаний к льготному финансированию окажет положительное влияние на рынок, дав ему новый импульс к развитию. Подрядчики получат более выгодные условия, а клиенты — желаемые гарантии, которые обеспечивает строительство с применением эскроу-счетов. Не секрет, что в последние несколько лет мы наблюдаем всплеск интереса к ИЖС, и такие инициативы позволят дополнительно стимулировать спрос на объекты в этом сегменте жилья, — подчеркивает эксперт.