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Вице-премьер Сербии рассказал об увеличении закупок газа из РФ

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Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
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Сербия увеличила закупки российского газа во время зимнего периода. Об этом 28 февраля заявил «Известиям» вице-премьер страны Александр Вулин.

«Конечно, мы уже увеличиваем поставки газа во время зимы. Мы добились увеличения поставок газа. «Газпром» позволил нам сделать это. Мы считаем это очень важным для нашей экономики», — сказал он.

При этом, как отметил Вулин, крайнего срока для подписания нового соглашения нет.

«Мы ведем диалог об этом. Россия — наш прекрасный и очень надежный партнер и, я бы даже сказал, наш друг, поскольку цена, которую мы платим за газ, гораздо ниже, чем то, что есть на открытом рынке», — добавил политик.

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Ранее, 7 февраля, Вулин отметил, что Белград рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с «Газпромом». Действующий газовый контракт истекает в марте 2025 года, сейчас стороны ведут переговоры о новом трехлетнем соглашении до 2028-го.

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