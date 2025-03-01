Сугроб скандалов: в Грузии новый виток борьбы власти и оппозиции

Грузинские власти в феврале взялись за масштабную политическую реформу. В парламент страны внесена новая версия закона об иноагентах и закона о СМИ, анонсировано возвращение в Уголовный кодекс статьи о госизмене. Всё это происходит на фоне рекордных снегопадов, которые парализовали западные регионы страны. «Известия» разбирались в ситуации.

Власти инициируют новые законы

Грузинские власти в феврале взялись за масштабную политическую реформу. Во-первых, в парламент внесена новая версия закона об иноагентах. Главные изменения, по сравнению с действующей редакцией, состоят в том, что нарушителям будет грозить не только штраф, но и лишение свободы сроком до пяти лет, санкции будут применяться не только к юридическим лицам, но и к отдельным гражданам, физическим лицам.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

В «Грузинской мечте» при этом подчеркивают, что новая версия полностью идентична закону FARA, действующему в США. Более того, документ, который сейчас зарегистрирован в грузинском парламенте, является дословным переводом американского аналога, в нем даже сохранены термины «Конгресс», «Библиотека конгресса», «Госдепартамент» и другие. В правящей партии обещают в ходе первого чтения внести правки, чтобы закон соответствовал грузинским реалиям.

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе объясняет, что власти специально пошли таким путем. «Два года наших граждан заставляли кричать «Нет российскому закону!», хотя в реальности речь шла об упрощенной версии американского закона. Поэтому сейчас мы слово в слово перевели документ, действующий в США. Теперь прекратятся все спекуляции о том, что парламент Грузии примет закон, не соответствующий международным стандартам», — отметил он.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Второй важный момент: в парламент внесен также новый закон о СМИ. Среди изменений — вещателям будет запрещено получать зарубежное финансирование, контроль за непредвзятостью и объективностью станет не внутренним делом телекомпаний и радиостанций, им займется специальная комиссия по коммуникациям, политические лидеры не смогут работать ведущими новостей и брать интервью. Законодатели при этом тоже ссылаются на западный опыт — говорят, что нормативный акт полностью соответствует британской модели.

Интересно при этом, что закон еще не принят, но проблемы у оппозиционных СМИ уже возникли. Так, с 15 февраля изменил режим вещания крупнейший критический телеканал Mtavari Arkhi. В эфир перестали выходить новостные и аналитические передачи, транслируются только старые программы в записи, фильмы и сериалы. Гендиректор телеканала Георгий Габуния объяснил, что один из собственников, Заза Окуашвили, якобы вступил в сговор с правящей партией и перестал выделять финансирование.

Европейцы грозят санкциями

Законодательные инициативы на этом не заканчиваются. На очереди поправки, которые запретят чиновникам получать в каком-либо виде зарубежное финансирование. Речь в том числе идет о надбавках к зарплате, зарубежных поездках и курсах повышения квалификации, которые организовывали различные европейские и международные структуры, раньше их проходили до 90% грузинских госслужащих.

Кроме того, правящая партия обещает исключить из всех законов и подзаконных актов нормы, которые предусматривают участие НПО и НКО в принятии государственных решений. Наконец, анонсировано возвращение в Уголовный кодекс статьи о госизмене. Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе при этом говорит, что статью изъяли при Саакашвили, который «готовился к измене» перед войной 2008 года. Он также добавляет, что все анонсированные законодательные инициативы будут приняты до начала лета.

Европейский парламент в Брюсселе Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

Интересно при этом, что европейские лидеры протестуют против всех этих мер чуть ли не активнее, чем сами грузины. Так, министерство образования Германии заморозило программы научного сотрудничества и обмена студентов. Группа британских депутатов внесла в палату общин предложение о введении санкций против основателя грузинской правящей партии Бидзины Иванишвили. Евродепутат Раса Юкнявичене съездила в Тбилиси и призвала ЕС больше помогать «борьбе грузин за свободу».

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил, что Брюссель работает над введением новых санкций, потому что «не может мириться с насилием и безнаказанностью». При этом в российской службе внешней разведки заявили, что ЕС хочет любой ценой вернуть Тбилиси «на путь евроинтеграции». «Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому участнику антиправительственных выступлений намечено выплачивать до €120 за день «работы», — говорится в сообщении.

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе по этому поводу заявил, что европейские лидеры уже три года занимаются шантажом, добиваясь активного участия Тбилиси в событиях на Украине. «Сперва были де-факто санкции, теперь угрозы и шантаж формальными санкциями. Это никому не интересно, это просто печальная реальность, которую надо подчеркнуть. Ни Бидзина Иванишвили, ни власти в целом ни при каких условиях не пойдут на такой шаг, который будет означать разрушение страны», — сказал он.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

В самой Грузии главной новостью последних дней стали не законодательные инициативы, а рекордные снегопады, обрушившиеся на западные регионы страны. Высота снежного покрова местами превысила 2 м, в горных районах сотни сел остались без электроэнергии, газа и воды, остановился общественный транспорт, закрылись детские сады и школы. Согласно данным спасательных служб, три человека погибли.

При этом разгул стихии стал еще и новым поводом для выяснения отношений власти и оппозиции. Противники правящей команды заявили, что та бездействовала в первые дни трагедии, помощью пострадавшим занимались только волонтеры. Спасатели в ответ отметили, что добровольцы зачастую только мешают, их самих периодически приходится вызволять из снежного плена. При этом премьер-министр Кобахидзе заявил, что оппозиция занимается дезинформацией и нагнетает панику.

Что говорят эксперты

Грузинский политолог Заал Анджапаридзе называет две причины законодательной активности официального Тбилиси.

— Правящая партия хочет упорядочить работу СМИ и деятельность западных структур на территории страны. Для этого подчеркнуто используются европейские и американские законодательные нормы, чтобы оппонентам было сложнее критиковать. Другой момент, все эти изменения — хороший предлог для борьбы с оппонентами. Власть пытается снизить активность оппозиции, заглушить поток обвинений в свой адрес, — объясняет он. По его словам, Запад и дальше будет критиковать правящую команду, а та продолжит нынешнюю политику, потому что «ресурс для диалога исчерпан».

Президентские выборы в Грузии, 2024 год Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов говорит, что «Грузинская мечта» хочет зафиксировать плоды своей победы, которую она одержала во второй половине прошлого года.