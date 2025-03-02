Эксперт дала советы по сборам в путешествие

Независимо от того, планируется ли отпуск на море, в горах или в большом городе, важно заранее составить список вещей, которые точно пригодятся. Директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала «Известиям», как грамотный сбор багажа поможет избежать ситуаций, когда что-то важное остается дома, а необходимость срочно искать замену портит впечатления от отдыха.

По ее словам, сборы нужно начать с документов.

«Паспорт, билеты, ваучеры на отель и страховка — основные бумаги, без которых поездка может не состояться. Если путешествие планируется по России, понадобится внутренний паспорт и медицинский полис. Для поездок за границу проверьте, нужна ли виза или другие типы разрешающих документов, и позаботьтесь об их оформлении заранее», — отметила эксперт.

При этом важно не забыть и туристическую страховку: она может покрыть не только экстренные медицинские расходы, но и случаи утери багажа или задержки рейса. Кроме того, страховка нередко требуется для получения визы, поэтому ее лучше приобрести заблаговременно, посоветовала Кошелева.

«Убедитесь, что все документы действительны на момент поездки. Обратите внимание на срок действия заграничного паспорта: в некоторые страны, например Таиланд, Турцию, Египет, Шри-Ланку, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Индию, вам не удастся въехать, если паспорт истекает в течение полугода. Для удобства сохраните копии документов в электронном виде — так они всегда будут под рукой», — добавила она.

Даже если путешествие не предполагает экстремальных условий, смена климата, непривычная кухня или длительные переезды могут повлиять на самочувствие. Поэтому важно подготовить аптечку. Эксперт рекомендовала взять базовый набор: жаропонижающие и обезболивающие препараты, средства от расстройства желудка, пластыри, антисептики и лекарства, которые человек принимает на регулярной основе. Если планируется отдых на природе, стоит добавить репелленты и средства от солнечных ожогов.

«Одежда должна соответствовать климату и формату отдыха. Даже если прогноз обещает жаркую погоду, не будет лишним взять теплую вещь на случай вечерней прохлады. Удобная обувь — еще один залог комфортного путешествия, особенно если запланированы долгие прогулки. Важно предусмотреть и защиту от дождя — компактный зонт или непромокаемая куртка не займут много места, но могут спасти от неожиданного ливня», — сказала Кошелева.

Если запланирован отдых на горнолыжном курорте, то понадобится комфортная непромокаемая одежда, разработанная специально для катания на лыжах или сноуборде.

Кроме того, смартфон, зарядное устройство, наушники и пауэрбанк — минимум, который пригодится каждому путешественнику.

«Часто в поездку берется и дополнительная техника, такая как ноутбук, фотоаппарат или экшен-камера, что неизбежно сопровождается множеством проводов и зарядных устройств. Чтобы избежать беспорядка и не тратить время на поиски нужных вещей, все провода и адаптеры лучше сложить в один органайзер. Также это позволит быстрее проходить осмотры в аэропорту», — объяснила эксперт.

К тому же стоит сделать контрольный чек-лист. Записать все важные пункты, начиная с документов и заканчивая мелочами вроде солнцезащитных очков и купальника. При этом нужно свериться с ним в день отъезда, чтобы ничего не забыть.

Ранее, 23 февраля, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.